大學生被警盤查竟罵神經病 他薪水3分之1飛了

劉姓大學生去年8月13日晚上10點多在台北轉運站被警盤查，離開時卻罵警「神經病」。士林地院審結，因劉事後已道歉，依妨害公務罪判拘役10天，可易科罰金1萬。

判決指出，劉當時在台北轉運站吸菸區看見4名刑大警員卻主動迴避，4警認為劉形跡可疑上前盤查，但劉拒絕並批「你們態度不好」，還拿起電話打110。4警最後放棄盤查，讓劉離開。劉離去經過其中1名徐姓警員身旁，卻辱罵「莫名其妙，神經病」等語。

劉否認公然侮辱，稱當下快趕不上客運，還要被盤查，心情不佳才自言自語，並非罵警

劉事後以存證信函方式向徐警道歉。法官審酌，劉是大學生，做文案企劃工作月薪3萬，還有母親要撫養，依妨害公務罪判他拘役10天，可易科罰金1萬元，全案可上訴。