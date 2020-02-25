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影／外甥媳婦返台急借40萬 老婦匯款遇警才驚覺被騙

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
余婦接到自稱是外甥媳婦的電話借款，到郵局要匯款時遇到機警行員與員警，才發現自己遇到詐騙。圖／警方提供
余婦接到自稱是外甥媳婦的電話借款，到郵局要匯款時遇到機警行員與員警，才發現自己遇到詐騙。圖／警方提供

83歲余姓老婦日前接到自稱是外甥媳婦來電，宣稱她有急用想借款，余婦不疑有他，立即至郵局要提領新台幣40萬元匯款，所幸郵局行員機警通報警方，員警到場後發現余婦遇到詐騙，請余婦先行聯繫外甥媳婦，才確認其外甥媳婦並未要求借款，順利阻止詐騙。

新店警分局頂城所副所長丘國鴻、警員黃友明日前接獲郵局行員通報，指稱一名余姓老婦提領新台幣40萬欲匯款給不明帳戶；經員警到場深入了解，余婦表示，她接到外甥媳婦電話，表示她剛從香港回台，急需用錢須借款，但她不確定來電者是否就是外甥媳婦，而且對方提供的帳號還是兩個不同男性戶名的帳戶。

員警向余婦協調開導後，請她先連絡兒子，再由兒子聯繫外甥媳婦。經確認，發現余婦的外甥媳婦根本沒回台灣還在香港，也沒有致電借款，這才讓余婦驚覺自己遇到詐騙，急忙感謝員警守住自己40萬元的血汗錢。

媳婦 詐騙 郵局

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