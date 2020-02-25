謊稱辦演唱會詐近5百萬投資款 趙崇伶再被起訴詐欺

俄羅斯美女模特兒安妮前經紀人、汎迪國際廣告公司負責人趙崇伶，先前因謊稱協助國內樂團「玖壹壹」在台北舉辦演唱會，向金主索取一筆上百萬元投資款項，遭起訴詐欺。檢警接獲7名被害人提告，指趙女對外佯稱要舉辦韓團「VIXX」、劉德華演唱會、謊稱買到林俊傑世界巡迴演唱會門票，詐取484萬多元，台北地檢署依詐欺取財罪起訴趙女。

檢方調查，2018年5月至7月間，趙女陸續向施姓男子、林姓男子、林姓女子等3名被害人，謊稱要舉行韓國團體「VIXX」演唱會，須資金及租借場地，共借款399萬7600元。被害人得知趙女根本沒權限，該團體也發文澄清未有來台辦演唱會規畫，才知上當。

趙女接著在2018年11月間，向2名被害人謊稱買到林俊傑2019年2月17日世界巡迴演會門票，共出售共9張門票、收到4萬4200元匯款。直到被害人未能取得演唱會門票，始知受騙。

檢方查出，去年1月間，趙女謊稱要舉辦劉德華演唱會，獲利預計很高，盧姓男子不疑有他，與趙女擔任負責人的麥斯平方有限公司簽立委託服務合約協定書，由盧男投資80萬元。

事後，盧姓男子得知新聞報導所指的「演唱會蟑螂」就是趙女，始知受騙提告。檢方依據被害人證詞、匯款單據、合約協定書、LINE對話紀錄等相關證據，認定趙女涉犯詐欺罪，今依法起訴。