便民新措施！新竹地院訴訟視訊諮詢服務開跑

新竹地方法院與新竹市政府3個區公所、新竹縣政府及竹縣13個鄉鎮市公所連線，即日起透過視訊連線方式提供「訴訟程序視訊諮詢服務」，減少民眾往返法院的舟車勞頓，在新冠肺炎疫情嚴峻時期更可以網路代替馬路，不但避免人群接觸減少感染機會，更有效解決民眾法律問題。

新竹地院今舉行訴訟程序視訊諮詢服務揭牌啟用典禮，目前於新竹市3個區公所、新竹縣政府及縣內13鄉鎮市公所、調解委員會建置視訊設備可與法院連線，隨時提供民眾法律諮詢服務。視訊連線的好處在於可同時藉由面對面諮詢當場驗證文件資料，較能確實界定當事人的問題，使答詢內容更完整，彌補過去電話諮詢的侷限。

新竹地院表示，視訊諮詢服務採現場抽號及預約登記方式，民眾可到現場向服務人員表示要現場諮詢，亦可電話預約諮詢時間，在預約時間內至服務據點由服務人員引導視訊。

以往民眾若需要向法院諮詢，都必須親自跑一趟或打電話詢問，導致現場詢問民眾大排長龍或電話佔線打不通，對偏遠地區民眾而言，若只是詢問簡易事項，到場還需耗費時間等待，或電話總是佔線，無法充分獲得諮詢，久而久之將造成民怨。

新竹地院表示，司法院為提升便民禮民效能，減少民眾往返法院，結合地方政府資源，應用科技設備讓偏遠地區民眾得以用視訊方式獲得訴訟程序諮詢服務，特訂頒「司法院所屬一、二審法院訴訟程序視訊諮詢服務實施計畫」，規劃以視訊方式提供訴訟程序諮詢服務，讓民眾能就近獲得司法協助。