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違停摩鐵還拒盤查！他暴衝撞警車大迴轉逃逸...吃官司
高雄市黃姓男子去年4月6日深夜將車子違停在鳥松區1家汽車旅館前，人沒下車，就坐在車內，但違規行徑惹來警員注意，上前示意要求黃接受盤查；沒想到，黃抗拒盤查，還大膽衝撞警用機車，隨後大迴轉逃逸；幸好警員機警跳開才沒受傷。橋頭地院依妨害公務罪，判處黃男拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。
判決指出，值勤的郭姓警員當時要求違停的黃男接受盤查，黃不願配合，還猛然衝撞警用機車，郭員見狀趕緊跳車逃開，但警用機車遭撞仍應聲倒地；黃男衝撞警車後，立刻催油門、大迴轉逃離現場；警方調閱行車記錄器、密錄器畫面後，才循線逮回黃男。
22歲黃男到案坦承衝撞警車犯行，警方還提供密錄器畫面、職務報告等資料佐證，檢、審認定黃妨害公務犯行明確。
橋頭地院審理認為，郭員依法盤查違停車輛，黃男卻只為了逃避，不僅不配合盤查，還強暴衝撞警用機車，輕忽國家公權力，還損及中務員執勤尊嚴，實在不可取；但念在黃犯後坦承犯行，態度尚可，已與警方達成和解，依妨害公務執行罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，並命他接受法治教育1場次，緩刑期間接受保護管束，可上訴。
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