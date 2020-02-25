違停摩鐵還拒盤查！他暴衝撞警車大迴轉逃逸...吃官司

何姓男子不滿李姓鄰居經營的電動車影響他出入，相處不睦。兩人因故在路邊發生口角時，何用閩南語罵李「臭俗辣」挨告。法官說，俗辣就是「豎子」，有罵人愚弱無能或孬種的意思，足以讓被罵的人感到難堪，認定何犯公然侮辱罪，判處罰金3000元，如易服勞役，以1000元折算一日。全案可上訴。

2020-02-25 14:22