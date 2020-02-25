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惡劣酒駕累犯稱「不關我的事」 害騎士摔死判8年8月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照

桃園鄧姓男子喝爛醉無照上路，衝到對向撞倒鐵絲護欄，害路過的楊姓騎士閃避不及摔死，鄧肇事一再稱是楊自己撞上，不關他的事，隨即逃逸回家，遭逮後經呼氣酒測值達每公升1.56毫克，鄧卻還瞎扯是回到家才喝酒；法院痛批鄧惡劣至極，依酒駕致死、肇逃等判他8年8月，可上訴。

檢警調查，鄧男去年4月23日晚上7點多，開著1輛賓士車行經蘆竹區八德一路，當地速限40公里鄧卻以時速60公里超速，跨越雙黃線衝到對向，撞上路旁鐵絲圍欄後停在後方草叢，後方楊姓騎士閃避不及撞上鐵絲網，人車倒地頭部受重創，緊急送醫仍因多處骨折、氣血胸宣告不治。

鄧肇事後見楊男倒臥地上，不但沒替他叫救護車，竟然棄車徒步逃逸，還拜託路過的陳姓男子騎機車載他回去，對方答應但聞到鄧身上有濃厚酒味，載鄧回家後隨即報警，警方循線立刻到鄧住家，測得呼氣值高達每公升1.56毫克。

審理時鄧坦承撞路燈、鐵絲網，但矢口否認酒駕致死及肇逃，辯稱是「回到家才喝酒」，還說事故當下不知道楊有撞到護欄，認為楊機車只是「輕輕滑倒」與他無關，因自己當下傻住，只想到車上找手機、鑰匙回家聯絡拖吊車，並無肇事逃逸。

但周遭監視器拍下車禍過程，且鄧在警詢、偵查時對於客觀事實也坦承，目擊的林姓民眾也證稱，看到騎士倒在馬路正中央，前方圍欄倒在騎士前面，有熱心指揮交通的人對鄧說「你有喝酒，你不能離開」，鄧則說「是他自己撞上的，不關我的事」，還邊講電話邊離開。

騎車載鄧的陳男則說，見鄧受傷走路一跛一跛才問他是否需幫忙，載他到一半才知有車禍，鄧也說開賓士撞到護欄，並聞到有濃厚酒味，因認為肇事不能逃逸，且自己多事載鄧回家，事後隨即報案。

法院認為，鄧酒駕衝到對向撞倒護欄，其行為與楊男死亡間具相當因果關係，事後逕自離開現場，肇事致人死傷而逃逸故意明確，不採信其辯詞。

法院審酌，鄧2009年曾酒駕遭判罰金5萬元，後再犯酒駕去年2月12日遭判刑2月，駕照被吊銷，審理時一再狡辯，甚至在第2度酒駕遭判刑2個月後再犯，以幾乎泥醉上路罔顧他人生命，更未見絲毫悔意，態度惡劣至極，各依酒駕致死、肇事致死逃逸，各判6年6月、2年6月，合併執行8年8月。

酒駕 車禍 駕照

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