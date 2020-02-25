鈕承澤設下4道防火牆 性侵案拚緩刑可成功？

國片導演鈕承澤被控性侵女劇組人員，想拚緩刑、求免牢獄之災，他設下4道防火牆作有利於己的陳述，不過，對於檢察官指控的強制性交罪名卻不認罪，左右法官審案心證，性侵案一審裁判結果變化大，視合議庭證據取捨決定。

台北地院今天再次傳喚鈕承澤出庭，鈕仍騎著「小摺」到案，增設1名律師辯護。法官傳喚婦幼醫院驗傷的醫護人員作證，查證被害人遭性侵時，是否於就診第一時間留下診斷證明上記載的傷勢，以判斷鈕行為時有無使用強制力。

據了解，鈕承澤對於被控強制性交罪，迄今維持無罪答辯， 他去年9月24日開庭時，將賠付被害人「7位數」字金錢的調解書庭呈法院；鈕承澤共設下4道防火牆，盼求取緩刑甚至無罪空間，4道牆包括誤信被害人對他有意思、他喜歡被害人、被害人沒有抵抗、雙方已經調解成功。

緩刑宣告有既定條件，且與法官認事用法有關，性侵案偵查中有證人稱，鈕承澤在拍攝「軍中樂園」時也曾與女劇組人員有瓜葛，是否影響法官對起訴案子的看法，言之過早。

事實上，鈕承澤被指控的強制性交罪，刑度是有期徒刑3年以上、10年以下；一審實務上，同樣刑度的乘機性交罪即有判緩刑的前例，鈕承澤要獲緩刑宣告，不見得毫無機會。

台北地檢署指控，鈕承澤執導電影時認識被害人，2018年11月23日劇組原訂召開工作會議，鈕承澤臨時取消會議，改邀請友人到家裡聚會，並藉機請劇組人員帶同被害女子到場；11月24日凌晨，劇組人員離開，被害女子一人獨留鈕承澤家中。

鈕在劇組人員離去後，將被害女子強壓在沙發上，性侵得逞。被害人事發後由室友陪同到醫院驗傷採證，向警方報案。

檢警偵查，被害女子胸部上殘留的微物跡證為唾液，檢體DNA與鈕承澤相符，下體雖然無驗出與鈕承澤DNA相符的微物跡證，但有新撕裂傷，且被害女子四肢出現新瘀傷，採信被害人指述，認定鈕涉強制性交罪起訴。