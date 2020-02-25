久病男不堪被罵「吃軟飯」 12刀刺死父二審判20年

高雄蘇姓男子曾經營家中事業失敗又長期受僵直性脊椎炎所苦，無法外出工作，常遭父親嚴厲數落，直到3年前父親譏他「吃軟飯」後氣得買短刀，相隔近1年再度探視時，涉狠刺12刀殺害8旬老父，一度自戕想同歸於盡但獲救。高雄高分院今上午依對直系血親尊親屬犯殺人罪，判20年徒刑、褫奪公權10年。仍可上訴。

案發時蘇姓男子56歲、父親85歲。判決指出，已婚的蘇為家中次子，由於父親經營營造業有成，在家中極具權威，蘇從小看見母親遭父親毆打，他挺身抵抗反被打，而他求學表現不佳、成年接手經營家中公司失敗，還因罹患僵直性脊椎炎只好在家協助妻子的保母工作，父親認為無成就不斷責罵。

2017年11月間，蘇姓男子例行性回家探視父親及繼母，父親再度嚴厲數落，辱罵「吃軟飯」、要他「不要再回來」，蘇萌生殺人念頭，當天就買短刀，直到隔年10月28日決定下手，一返家對坐沙發上的父親說「爸爸，我那麼顧你怨嗎？你稍微病一下，就唉唉叫，我病了40幾年了！你為何對我這麼殘忍？（台語）」，蘇父詢問「那你回來幹嘛？」他便回「我來殺你」，隨即拿刀狠刺12刀，此時繼母趕緊拉開他，但蘇再趁機捅自己，雙雙被送醫急救。

由於蘇父有6處的穿刺傷，因刺入心臟及肺臟，造成氣血胸大量出血而宣告不治，檢方起訴蘇姓男子並求處無期徒刑。

蘇姓男子出庭雖泣訴「想說與其每天受身體與我父親精神上的折磨，倒不如我與我父親一起走」，一審認為，蘇父成長年代奉行傳統「不打不成器」觀念，給予蘇房子、遺產3000萬等資助照顧，但蘇無法體認父親批評背後的「恨鐵不成鋼」期許，忽略養育恩情，產生偏激想法，且案發前蘇更有近1年沒遭父親責罵，仍決定用極端手法報復，經鑑定犯案當下辨識能力沒受影響，無法減刑，一審判17年、褫奪公權8年。

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