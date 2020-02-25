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嘉義縣議員王焜玄當選無效確定 落選頭張貴忠遞補
嘉義縣議員王焜玄涉賄選案，地方法院判當選無效，王不服提上訴，台南高分院宣判駁回上訴確定，王焜玄將被解職，由落選頭前議員張貴忠遞補，王焜玄服務處不願表示意見；張貴忠說「我會更認真打拚，加強服務選民」。
王焜玄當選被控涉嫌賄選，選後一直遭羈押，去年7月12日地院裁定150萬元交保，議會為他補辦就職宣誓，但議員未滿2個月，9月11日就因賄選交付賄賂罪遭法院判刑4年、褫奪公權6年，內政部依選罷法停止議員職權，
無黨籍王焜玄參加行動綠團隊當選，被控涉及多起現金買票案，嘉義地檢署及第6選區落選頭、前縣議員張貴忠，都提起民事當選無效之訴。
嘉義地方法院判當選無效，王提上訴，台南高分院上午宣判，縣選委會說，依選罷法第74條，一審當選無效上訴被駁回確定，由同選區落選頭、綠營前縣議員張貴忠遞補。
王被羈押期間，議會多次行文法務部及內政部，申請去年5月7日宣誓就職，結果內政部同意，法務部不同意，宣誓取消，後法院以王無羈押的必要，裁定交保，議會請法官監誓，為王補辦宣誓就職，當時大批親友、縣府主管及副議長陳怡岳等來賓觀禮，王焜玄低調說，「相信司法會還他清白」。
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