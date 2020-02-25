嘉義縣議員王焜玄當選無效確定 落選頭張貴忠遞補

嘉義縣議員王焜玄涉賄選案，地方法院判當選無效，王不服提上訴，台南高分院宣判駁回上訴確定，王焜玄將被解職，由落選頭前議員張貴忠遞補，王焜玄服務處不願表示意見；張貴忠說「我會更認真打拚，加強服務選民」。

王焜玄當選被控涉嫌賄選，選後一直遭羈押，去年7月12日地院裁定150萬元交保，議會為他補辦就職宣誓，但議員未滿2個月，9月11日就因賄選交付賄賂罪遭法院判刑4年、褫奪公權6年，內政部依選罷法停止議員職權，

無黨籍王焜玄參加行動綠團隊當選，被控涉及多起現金買票案，嘉義地檢署及第6選區落選頭、前縣議員張貴忠，都提起民事當選無效之訴。

嘉義地方法院判當選無效，王提上訴，台南高分院上午宣判，縣選委會說，依選罷法第74條，一審當選無效上訴被駁回確定，由同選區落選頭、綠營前縣議員張貴忠遞補。