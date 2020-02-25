嘉縣議員王焜玄被判當選無效 二審駁回上訴

嘉義縣議員王焜玄被控前年選舉期間涉賄選，民事部分被判當選無效，王焜玄不服上訴，辯護人強調，王未授意行賄，行賄者也非助選團隊，在缺乏客觀事證下，不能僅因與王有連結，就認定王涉賄，台南高分院今天駁回上訴。刑事部分，一審判有期徒刑4年、褫奪公權6年，台南高分院審理中。

檢警調查，王焜玄去年選舉期間陸續指示許姓、林姓樁腳等人統計村鄰內有投票權人數，王再拿錢給樁腳進行買票。王焜玄矢口否認涉案，許姓樁腳等7人坦承買票，其中，許姓樁腳等4人否認與王共同買票。

一審合議庭認為，王等人收受賄賂的手段、金額，所為敗壞選風，助長賄選，使真正民主政治無以建立。一審判有期徒刑4年、褫奪公權6年。王不服上訴。

檢方認為，王在選舉期間指示樁腳統計票數，且算出129票，再交由樁腳以每票1000元、共12萬9000元買票，王以里鄰為單位向選民買票，與偶發性向左鄰右舍買票不同，是經整體規畫的。

王焜玄辯護人強調，行賄者並王的競選團隊成員，因感念前竹崎鄉長王焜弘對地方建樹，主動為其胞弟王焜玄，一個沒有政治能量的素人買票，這些都是偶發性、自發性行為，也未告知王焜玄本人。

然而，有關鍵證人供稱，為王統計該里票數，並以每票1000元為王買票等語，東窗事發，經檢方聲請羈押獲准，期間證人又認競選團隊找來律師，婉拒其協助。

王焜玄辯護人則認其證詞前後出現10多個版本，非但與相關情節不同，證詞突兀不具可信度，質疑該證人的供詞是迎合院檢，只為全身而退。