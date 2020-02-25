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綑綁情敵痛毆昏迷再丟公墓等死 醋保全判無期徒刑定讞

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導
示意圖／ingimage
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擔任保全的男子駱奕豪不滿魯姓前女友和何姓男子交往，心生醋意而萌生殺人念頭，找朋友將何男強押進汽車後座，再遮眼、綑綁手腳和嘴巴，多次痛毆何男致重傷昏迷，最後丟在苗栗公墓旁的山坡等死，待警方發現何男已氣絕身亡。最高法院依殺人罪判駱奕豪無期徒刑，另2名共犯黃達鴻、王健昌分別判11年、11年10月定讞。

判決指出，駱奕豪和16歲魯女分手後，見魯女和何男交往，又得知魯女將和何男一起出遊，而心生不滿謀議殺人，他2018年7月找來友人邱世韋、黃達鴻、王健昌幫忙教訓何男。

何男出遊當天到新竹火車站等候魯女，但邱等3人以協助擺放行李為由，誘騙何男走到轎車旁邊，一行人再強押何男上車，拿膠帶綑綁何男的手腳、頭部及嘴巴，並拿廣告紙遮蔽何男的眼睛，載至某產業道路旁。

駱奕豪則騎機車載魯女到火車站後，隨即前往產業道路和邱等3人會合，一行人拿鐵製甩棍、徒手猛毆何男，導致何男重傷昏迷；駱奕豪等準備圓鍬，想把何男掩埋在山區，但因土質堅硬無法挖掘成功，改用黑色塑膠袋套住何男頭部及腳部，再用膠帶綑綁後推落苗栗縣某公墓山坡。

魯女事後察覺有異報警，警方調閱監視器後循線在公墓邊坡找到何男，但何男早已氣絕身亡。一審依共同犯殺人罪判駱奕豪無期徒刑，邱等3人各判11年至13年徒刑；案件上訴二審，王健昌因和死者家屬達成和解，改判11年10月徒刑，黃達鴻11年徒刑，駱奕豪仍維持無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。另邱世韋一審判13年，未經上訴定讞。

殺人 火車站 塑膠袋

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