佯裝北檢書記官騙150萬 詐騙集團女遭起訴

女子林美雪去年佯稱台北地檢署書記官，要求2名被害人到北檢交付150萬元款項，被害人察覺有異，向法警查詢後始發現受騙。法警與員警合力將林女依現行犯逮捕，檢方查出她多次在台北地院內交付偽造的假扣押命令，詐取債主共547萬元，今依詐欺等罪將她起訴，向法院求處4年徒刑。

檢方調查，去年12月27日，2名女子到北檢法警室詢問，表示於下午在司法新廈室內交付150萬元給一名自稱林姓女書記官，因為林女交給她們的收據影本怪怪的，請法警協助查詢確認。

北檢法警初步了解過程後，認為收據影本顯有疑義，應該是詐騙案件，立即請2名被害人再以行動電話連繫林女，佯稱尚有款項要交付，誘使林女返回取款。

法警同時通知轄區中正第一分局介壽路派出所派員到場埋伏，等到林女回來取款時，合力將她當場依現行犯逮捕，查扣她放在車上的125萬元現金，並依詐欺罪移送北檢偵辦。檢方訊後向台北地院聲押禁見獲准。

檢方查出，林女因無力償還積欠曹氏夫婦的2200萬多元，去年7月、11日於住處把同居人收到的行政執行署台北分署執行命令，變造為同居人的王姓債務人被台北地院各執行假扣押1300萬元、1820萬元。

林女通知曹姓債主女兒，佯稱收到法院判決，一名債務人須給付2600萬元，對方有房地、資產可假扣押，若雙親願提供部分擔保金，即可代位求償。林女還偽造同居人簽名的提存書，以取信對方。

曹氏夫婦相信她的謊言後，雙方多次約在台北地院交付不實的「假扣押公文書」影本。林女共向曹氏夫婦各詐取397萬元、150萬元。事後，檢方將147萬元發還受害人。

檢方認為，林女藐視司法威信，公然挑戰公權力，損傷司法信譽甚鉅，遭警逮捕後，仍羅織不實情節虛耗司法資源，向法院具體求刑4年，且林女尚未返還共400萬元犯罪所得，宣告沒收。