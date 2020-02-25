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前科男闖屋行竊失風 狠心勒斃獨居婦逃亡二審仍判無期
有多次竊盜、毒品前科的周姓男子，去年4月凌晨涉隨機闖入左營區民宅行竊，卻遭韋姓獨居老婦發覺大聲喝止，他竟強摀口鼻使韋婦窒息死亡。全案一審考量周姓男子多次表達歉意，沒誤導辦案，尚無永久隔離的必要，依犯強盜殺人罪判無期徒刑、褫奪公權終身。高雄高分院今天上午宣判，維持無期徒刑，仍可上訴。
一審判決指出，做工的28歲周姓男子去年4月17日凌晨2點22分，騎機車到左營區左營大路附近的巷子，隨機持石塊擊破民宅玻璃開鎖闖入，先在1樓行竊、再到2樓臥室準備繼續搜刮。
不過此時韋姓老婦驚醒並大聲喝止，周姓男子竟右手從後環抱她腹部，左手悶壓口鼻、壓迫頸部，導致韋婦陷入昏迷；周見她已經失去意識，便搶走脖子上銀項鍊、右手腕的銀手鐲，及臥室床邊紅包袋內5000元現金，趕緊騎車逃逸。
當天早上8點多韋婦的兒子前來，驚見母親已經氣絕，且屋內被翻箱倒櫃，嚇得趕緊報案，警方透過監視器畫面，同月20日循線在台南市歸仁區逮獲周姓男子。
周姓男子承認闖住宅行竊、造成老婦身亡，但辯稱僅出手摀住她嘴巴，沒摀鼻子也沒勒脖，非故意殺人，但法醫證稱韋婦死因是口鼻遭悶壓、頸部遭壓迫而腦部缺氧窒息，屬「他殺」，合議庭認定周是因行竊失風，唯恐韋婦呼聲引起鄰居注意，於是強盜殺人。
周姓男子偵訊時稱「真的很對不起家屬，我不知道會變成這樣，我本來沒有要讓她死，我真的不是故意的，家屬有什麼要求，我都願意接受」，審理時也說「因為我的關係造成家裡一個母親、一個老長輩過世，我怎麼做也沒有辦法把他們痛苦降到最低，我悔不當初，真的對不起」，合議庭認定周有歉意、悔意，加上他沒虛構或誤導偵查方向才能釐清犯案細節，因經濟不佳而未和解，尚無剝奪生命、與社會永久隔離的必要。
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