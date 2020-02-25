前科男闖屋行竊失風 狠心勒斃獨居婦逃亡二審仍判無期

有多次竊盜、毒品前科的周姓男子，去年4月凌晨涉隨機闖入左營區民宅行竊，卻遭韋姓獨居老婦發覺大聲喝止，他竟強摀口鼻使韋婦窒息死亡。全案一審考量周姓男子多次表達歉意，沒誤導辦案，尚無永久隔離的必要，依犯強盜殺人罪判無期徒刑、褫奪公權終身。高雄高分院今天上午宣判，維持無期徒刑，仍可上訴。

一審判決指出，做工的28歲周姓男子去年4月17日凌晨2點22分，騎機車到左營區左營大路附近的巷子，隨機持石塊擊破民宅玻璃開鎖闖入，先在1樓行竊、再到2樓臥室準備繼續搜刮。

不過此時韋姓老婦驚醒並大聲喝止，周姓男子竟右手從後環抱她腹部，左手悶壓口鼻、壓迫頸部，導致韋婦陷入昏迷；周見她已經失去意識，便搶走脖子上銀項鍊、右手腕的銀手鐲，及臥室床邊紅包袋內5000元現金，趕緊騎車逃逸。

當天早上8點多韋婦的兒子前來，驚見母親已經氣絕，且屋內被翻箱倒櫃，嚇得趕緊報案，警方透過監視器畫面，同月20日循線在台南市歸仁區逮獲周姓男子。

周姓男子承認闖住宅行竊、造成老婦身亡，但辯稱僅出手摀住她嘴巴，沒摀鼻子也沒勒脖，非故意殺人，但法醫證稱韋婦死因是口鼻遭悶壓、頸部遭壓迫而腦部缺氧窒息，屬「他殺」，合議庭認定周是因行竊失風，唯恐韋婦呼聲引起鄰居注意，於是強盜殺人。