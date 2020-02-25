罵人臭俗辣判有罪 法官：俗辣即豎子屬貶抑用詞

何姓男子不滿李姓鄰居經營的電動車影響他出入，相處不睦。兩人因故在路邊發生口角時，何用台語罵李「臭俗辣」挨告。法官說，「俗辣」就是「豎子」，有罵人愚弱無能或孬種的意思，足以讓被罵的人感到難堪，認定何犯公然侮辱罪，判處罰金3千元，如易服勞役，以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，69歲何男與李男是鄰居，2人關係不睦，時有糾紛。2016年間，何被李控告犯傷害罪，基隆地院審理後判何拘役50日，更加深2人嫌隙。

去年10月29日近午因故發生口角後，何用台語「臭俗辣」辱罵李。李男認為受辱，報警處理，偵詢後送辦。基隆地檢署檢察官依結兩人說法、現場錄影光碟及對話譯文，將何男起訴。

法官指出，舉凡以粗鄙言語、舉動，辱罵或其他輕蔑他人人格行為均屬侮辱。閩南語「俗辣」正確書寫體為「豎子」，依教育部重編國語辭典修訂本解釋，是用來罵人愚弱無能，有孬種、沒膽量小人涵意，屬貶抑用詞，足使受罵者感到難堪與屈辱，貶損人格尊嚴。

何男在不特定多數人得以共見共聞的馬路邊，以「臭俗辣」辱罵李男，使李感到難堪、不快，足以貶損李的聲譽及人格。

法官說，何男在開庭時認罪，另考量他認為李家擺放所經營的電動車輛，影響他出入通行，找李理論發生爭吵，早有嫌隙；另審酌何小學肄業、職業為體力工，家境勉強維持等情況，判處罰金3千元，以昭警惕，不要再口出惡言，招致懲罰。