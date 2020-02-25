快訊

追思Kobe一秒落淚 喬丹：他走了，一部分的我也死了

邊境死無全屍事件：以色列軍隊的「加薩屍體爭奪戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罵人臭俗辣判有罪 法官：俗辣即豎子屬貶抑用詞

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
何姓男子用台語「臭俗辣」罵鄰居，被法官依公然侮辱罪判處罰金3千元。記者邱瑞杰／攝影
何姓男子用台語「臭俗辣」罵鄰居，被法官依公然侮辱罪判處罰金3千元。記者邱瑞杰／攝影

何姓男子不滿李姓鄰居經營的電動車影響他出入，相處不睦。兩人因故在路邊發生口角時，何用台語罵李「臭俗辣」挨告。法官說，「俗辣」就是「豎子」，有罵人愚弱無能或孬種的意思，足以讓被罵的人感到難堪，認定何犯公然侮辱罪，判處罰金3千元，如易服勞役，以1千元折算1日。全案可上訴。

判決指出，69歲何男與李男是鄰居，2人關係不睦，時有糾紛。2016年間，何被李控告犯傷害罪，基隆地院審理後判何拘役50日，更加深2人嫌隙。

去年10月29日近午因故發生口角後，何用台語「臭俗辣」辱罵李。李男認為受辱，報警處理，偵詢後送辦。基隆地檢署檢察官依結兩人說法、現場錄影光碟及對話譯文，將何男起訴。

法官指出，舉凡以粗鄙言語、舉動，辱罵或其他輕蔑他人人格行為均屬侮辱。閩南語「俗辣」正確書寫體為「豎子」，依教育部重編國語辭典修訂本解釋，是用來罵人愚弱無能，有孬種、沒膽量小人涵意，屬貶抑用詞，足使受罵者感到難堪與屈辱，貶損人格尊嚴。

何男在不特定多數人得以共見共聞的馬路邊，以「臭俗辣」辱罵李男，使李感到難堪、不快，足以貶損李的聲譽及人格。

法官說，何男在開庭時認罪，另考量他認為李家擺放所經營的電動車輛，影響他出入通行，找李理論發生爭吵，早有嫌隙；另審酌何小學肄業、職業為體力工，家境勉強維持等情況，判處罰金3千元，以昭警惕，不要再口出惡言，招致懲罰。

基隆 台語 公然侮辱

延伸閱讀

南韓 將修遊戲產業法

口角後持刀殺妻 板橋男子遭收押

洪惠風／慈悲心與你我他定理

獨／韓國瑜遞狀撤告吳子嘉 原因：選後冤仇可一揭而過

相關新聞

前科男闖屋行竊失風 狠心勒斃獨居婦逃亡二審仍判無期

有多次竊盜、毒品前科的周姓男子，去年4月凌晨涉隨機闖入左營區民宅行竊，卻遭韋姓獨居老婦發覺大聲喝止，他竟強摀口鼻使韋婦窒...

佯裝北檢書記官騙150萬 詐騙集團女遭起訴

一名林姓女子去年佯稱台北地檢署書記官，要求2名被害人到北檢交付150萬元款項，被害人察覺有異，向法警查詢後始發現受騙。法...

罵人臭俗辣判有罪 法官：俗辣即豎子屬貶抑用詞

何姓男子不滿李姓鄰居經營的電動車影響他出入，相處不睦。兩人因故在路邊發生口角時，何用台語罵李「臭俗辣」挨告。法官說，「俗...

看他買保險套還帶回住處 傳播妹提告遭玷辱敗訴

傳播妹小潔（化名）控告遭曾男下藥玷辱，他辯稱是性交易起糾紛，檢察官依加重強制性交罪將他起訴，台中高分院以小潔目睹曾男到便...

探知他有BMW 530車 鎖定為仙人跳下手對象

犯罪集團由少女涵涵以通訊軟體與男性聊天，獲悉吳男自稱有BMW廠牌530車型，即鎖定吳為仙人跳下手對象，由少女涵涵邀被害人...

網傳白牌司機去過哪 兩人起訴

台北國際電玩展因新冠肺炎疫情延期，電玩展官網宣布延期前，收到不明人士留言恐嚇不准讓女模「小雪」參加，否則就放炸彈；刑事局...

法官考量肺炎疫情 71歲婦誣告獲緩刑免附加條件

高雄蘇姓退休老婦3年前涉誣告鳳山警分局的許姓警員，被高雄地院依誣告罪判2月徒刑，考量她認罪且賠20萬和解，給予緩刑2年；...

用「龜兒子」和髒話罵鄰居7次 法官判罵1次賠1.5萬元

鄧姓男子與曹姓鄰居互看不順眼，鄧用「龜兒子」等話辱罵曹共7次，還兩度恐嚇曹「小心一點」被判刑。曹提民事訴訟共求償100萬...

簽賭遭搜索竟投訴給署長 她想害2員警結果慘了

高雄吳姓夫妻檔4年前涉職棒簽賭遭搜索，吳的妻子李女事後卻心有不甘，涉向警政署長的電郵信箱、臉書「NPA 署長室」檢舉，誣...

收4百公斤電路板賺8千 資源回收業者橋下倒廢棄物判1年2月

從事資源回收的賴姓男子，2018年受艾訊公司總務人員委託，回收400公斤電路板模具，賺取8千元，但在取下可回收材料後，竟...

唱自創曲侵權 青峰遭起訴

林暐哲提告蘇打綠主唱吳青峰等人侵害著作權，台北地檢署依雙方合作契約，認定2019年林暐哲擁有吳青峰創作詞曲的專屬授權，吳青峰未經同意七度公開演唱太空人等歌曲，今依違反著作權法起訴吳青峰及哈里坤的狂歡有限公司。

男抽菸闖紅燈遭警攔查吃3罰單 惱怒把機車橫躺路上

台北市林姓男子去年無照駕駛，邊騎車邊抽菸，因闖紅燈遭警方攔下，男子惱羞大罵員警是流氓警察，甚至把機車橫擋在路中央，阻礙其...

熱門新聞

影／台南再傳托嬰中心虐童 為了戴口罩竟粗暴揪兩耳

台中大雅警分局成立 中市70名2線3星官警職務調整

曾透露輕生念頭 北市信義區驚傳15歲國中生墜樓不治

拼裝車下坡失控撞電桿 駕駛翻落20公尺溪谷斷肢慘死

質疑「罷韓」連署送禮涉違選罷法 杏仁哥等4韓粉挺身告

北市信義區驚傳墜樓 青少年送醫不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。