看他買保險套還帶回住處 傳播妹提告遭玷辱敗訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
傳播妹小潔控告遭曾男下藥玷辱，他辯稱是性交易起糾紛，檢察官依加重強制性交罪將他起訴，法官以小潔目睹曾男到便利商店買保險套，曾男騎機車載小潔到她租住處，她取出感應扣開門，與常理有違，判曾男無罪。圖／本報資料照
傳播妹小潔控告遭曾男下藥玷辱，他辯稱是性交易起糾紛，檢察官依加重強制性交罪將他起訴，法官以小潔目睹曾男到便利商店買保險套，曾男騎機車載小潔到她租住處，她取出感應扣開門，與常理有違，判曾男無罪。圖／本報資料照

傳播妹小潔（化名）控告遭曾男下藥玷辱，他辯稱是性交易起糾紛，檢察官依加重強制性交罪將他起訴，台中高分院以小潔目睹曾男到便利商店保險套，曾男騎機車載小潔到她租住處，她取出感應扣開門，與常理有違，一審判曾男無罪，檢察官提上訴，台中高分院將檢察官上訴駁回。可上訴三審。

檢方起訴指出，2016年12月17日晚間，曾男與傳播妹小潔相約在苗栗市百分百KTV店見面，先將藥物摻入啤酒後，與玩骰子遊戲，她將啤酒飲盡，小潔因藥效發作而昏沈，他騎機車載她，前往她的租住處，趁機性侵得逞。

曾男否認犯行，辯稱他沒有在啤酒中加入藥物，他是在包廂內與她談妥性交易價格為3000元後，騎機車載小蘋至她的住處，且是由她報路，期間他問她是否要戴保險套，她說要，即載她去便利商店買保險套，辦完事後，他拿3000元給小潔，但對方說要6000元，但他沒有錢，她說要告他。

台中高分院審酌，小潔看到曾男買保險套，且小潔自稱與曾男不熟，曾男從未到她的租住處，當時她頭暈無力，則若非她指示曾男騎車載她返家，曾焉會知道小潔租處在何處？他又何以有辦法開啟大門並上樓及進入她房間？足見她所述前後矛盾外，與常情有違。

此外，雙方臉書對話，曾男曾質疑請人帶話要30萬元，小潔未否認（只稱沒說要多少錢），並問曾男有辦法嗎？且要曾自己想辦法，給曾男選，拿錢或法院見，她沒有怕，足見本案案發後，她非但主動聯繫曾，且要曾拿錢解決否則法院見，則小潔證述情節是否真實可採屬有疑，難以憑她單一指訴遽為不利於曾男的認定。因此法官判曾男無罪。

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