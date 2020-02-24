法官考量肺炎疫情 71歲婦誣告獲緩刑免附加條件

高雄蘇姓退休老婦3年前涉誣告鳳山警分局的許姓警員，被高雄地院依誣告罪判2月徒刑，考量她認罪且賠20萬和解，給予緩刑2年；通常緩刑會有附帶條件，法官更以近來新冠肺炎的疫情，認為不宜讓生活單純、已71歲的蘇婦再到公共場合接受義務勞務或法治教育，同意不必負擔任何附帶條件，全案可上訴。

起訴指出，蘇姓老婦2017年3月間涉傷害一名邱姓女子，同年5月檢方開庭傳喚承辦此案的許姓警員作證，還原發生經過，蘇婦卻不滿嗆警「她是不是給你紅包來怎樣」，再遭多辦一條妨害公務罪嫌。

蘇婦氣得接連提告許姓警員偽證罪、誣告罪嫌，結果使自己吃上誣告罪官司；她一度不認罪遭起訴後，審理時才承認犯行，並賠償許姓員警20萬元達成和解，員警也同意讓她緩刑。

法官考量，蘇婦退休在家，生活單純，是因一時氣憤而按鈴申告才犯本件誣告罪，在審理期間也透過辯護人解說，了解相關法律知識，相信不會再犯，判2月徒刑、宣告緩刑2年。