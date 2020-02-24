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用「龜兒子」和髒話罵鄰居7次 法官判罵1次賠1.5萬元

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
鄧姓男子用「龜兒子」等話辱罵曹姓鄰居，還兩度恐嚇「小心一點」被判刑。曹提民事訴訟求償，基隆地院審結判鄧要賠曹20萬5千元。記者邱瑞杰／攝影
鄧姓男子用「龜兒子」等話辱罵曹姓鄰居，還兩度恐嚇「小心一點」被判刑。曹提民事訴訟求償，基隆地院審結判鄧要賠曹20萬5千元。記者邱瑞杰／攝影

鄧姓男子與曹姓鄰居互看不順眼，鄧用「龜兒子」等話辱罵曹共7次，還兩度恐嚇曹「小心一點」被判刑。曹提民事訴訟共求償100萬元，基隆地院審結，法官認為曹求償有理，7次公然侮辱賠償各1萬5千元，2次恐嚇賠償各5萬元，合計20萬5千元。全案可上訴。

曹男起訴指出，鄧在2018年4月7日到20日間，多次在新北市貢寮區他的住處，公然用「龜兒子」和「三字經」等髒話辱罵他。同年12月16日晚上，也有口出穢言辱罵他。

曹男說，2018年4月14日鄧揚言要拿5加侖汽油潑灑他的家，又及持鐵棒要他「小心一點」等語。同月20日也恫嚇他，「我已經殺死兩人、小心一點」等話，讓他感到驚恐、害怕，承受精神痛苦。針對2次恐嚇犯行各求償29萬元，7次公然侮辱犯行各求償6萬元，合計100萬元。

法院經合法通知鄧男出庭，鄧未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀聲明或陳述。

法官指出，鄧男犯恐嚇危害安全、公然侮辱等罪，法院判刑確定。鄧未出庭或提出書狀爭執，依法視同承認，堪認曹男主張為真實。斟酌鄧男侵權手段及兩造條件，賠償金額以20萬5千元為適當。

恐嚇 公然侮辱

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