簽賭遭搜索竟投訴給署長 她想害2員警結果慘了

高雄吳姓夫妻檔4年前涉職棒簽賭遭搜索，吳的妻子李女事後卻心有不甘，涉向警政署長的電郵信箱、臉書「NPA 署長室」檢舉，誣指指該案的承辦員警「長期違法監聽」、「叫線民作假筆錄」、「栽贓民眾」等不實內容；2員警經內部調查還清白後怒提告，橋頭地院審理後依誣告罪，判李女5月徒刑，可上訴。

判決指出，吳姓男子、李女夫妻涉嫌上網簽賭職棒，鹽埕分局陳姓、林姓員警2016年7月底前往搜索，全案起訴後，高雄高分院依賭博罪，判吳罰金4000元及李女3000元定讞。

不料吳姓夫妻落網後，同年8月3日，李女就寫電郵寄到警政署長信箱，誣指「高雄市鹽埕分局員警陳XX長期違法監聽民眾，了解民眾生活作息以後，涉嫌叫線民作假筆錄，然後再持搜索票進入民宅栽贓民眾藏毒，小隊長林XX並裡應外合．．．」同時她也檢舉到臉書NPA署長室「警員素質良莠不齊，向貴署反應高雄市鹽埕分局警察陳XX用假事證栽贓民眾，希望貴署徹底查辦，未料官官相護．．．」。

鹽埕分局督察組因此對陳姓、林姓員警展開內部調查，結果並沒有違法的具體事證，林及陳怒反提告誣告罪；李女到案後辯稱，她知道陳姓員警有與人合作簽賭、有聽過林姓員警談論地下六合彩。