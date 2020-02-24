收4百公斤電路板賺8千 資源回收業者橋下倒廢棄物判1年2月

從事資源回收的賴姓男子，2018年受艾訊公司總務人員委託，回收400公斤電路板模具，賺取8千元，但在取下可回收材料後，竟把無法回收物裝進太空包，暗夜清道在新北石門區十八王公橋下方橋墩。士林地方法院審結，賴犯非法貯存、清除廢棄物罪，判處1年2月徒刑。

賴男在2018年3、4月間，透過友勤科技科邱姓實際負責人介紹，認識工業電腦領域製造商艾訊公司的李姓總務人員，賴受李委託以8千元價格，收取重達4百公斤的廢輔助治具電路板模具（邱、李涉廢棄物清理法，獲不起訴處分）。

判決指出，賴男收走廢棄物後，載運回廠區貯存、分類，先取出可回收利用材料，剩下無法再利用材料，則裝入太空包，同年8月間某日夜晚，賴開著小貨車載運廢棄物至十八王公橋下，丟棄在橋墩旁，直到2個月後，遭環保局人士查獲，案件曝光。