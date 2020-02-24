聽新聞
test
0:00 / 0:00
男抽菸闖紅燈遭警攔查吃3罰單 惱怒把機車橫躺路上
台北市林姓男子去年無照駕駛，邊騎車邊抽菸，因闖紅燈遭警方攔下，男子惱羞大罵員警是流氓警察，甚至把機車橫擋在路中央，阻礙其他車輛通行。士林地檢署日前偵結，全案依妨害公眾往來安全等罪嫌起訴。
起訴指出，去年12月16日上午10時許，林男騎車闖紅燈，手上還有支點燃的香菸，經北投分局大屯派出所邱姓、黃姓員警發現後攔查，並開單舉發違反道路交通管理處罰條例，不料男子竟是無照駕駛，一共被開3張罰單。
林男當街朝員警開罵「遇到你們這種流氓警察仔，台灣才會這麼敗」、「台灣全省厚，所有的警察仔最流氓就在大屯派出所」、「今天一定跟你搞下去，…好膽繼續開啊！」「你不是愛開，再開啊！…不曾看過警察這麼懶ㄋㄨㄚ 」。
林男涉嫌辱罵警察，並同時把機車簽到中和街225號前，把機車「橫躺」在路中央，涉嫌阻礙其他車輛通行，致生公眾往來之危險。員警胸前的密錄器錄下林男犯行，並當場逮補送辦。
林男辯稱，之前有去考駕照，考了2次都考不上，但還是騎車上路，遭警察攔查。檢察官認為，林男涉犯侮辱公務員罪嫌，及刑法185條妨害公眾往來安全罪嫌，全案依法提起公訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言