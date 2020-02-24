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男抽菸闖紅燈遭警攔查吃3罰單 惱怒把機車橫躺路上

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

台北市林姓男子去年無照駕駛，邊騎車邊抽菸，因闖紅燈遭警方攔下，男子惱羞大罵員警是流氓警察，甚至把機車橫擋在路中央，阻礙其他車輛通行。士林地檢署日前偵結，全案依妨害公眾往來安全等罪嫌起訴。

起訴指出，去年12月16日上午10時許，林男騎車闖紅燈，手上還有支點燃的香菸，經北投分局大屯派出所邱姓、黃姓員警發現後攔查，並開單舉發違反道路交通管理處罰條例，不料男子竟是無照駕駛，一共被開3張罰單。

林男當街朝員警開罵「遇到你們這種流氓警察仔，台灣才會這麼敗」、「台灣全省厚，所有的警察仔最流氓就在大屯派出所」、「今天一定跟你搞下去，…好膽繼續開啊！」「你不是愛開，再開啊！…不曾看過警察這麼懶ㄋㄨㄚ 」。

林男涉嫌辱罵警察，並同時把機車簽到中和街225號前，把機車「橫躺」在路中央，涉嫌阻礙其他車輛通行，致生公眾往來之危險。員警胸前的密錄器錄下林男犯行，並當場逮補送辦。

林男辯稱，之前有去考駕照，考了2次都考不上，但還是騎車上路，遭警察攔查。檢察官認為，林男涉犯侮辱公務員罪嫌，及刑法185條妨害公眾往來安全罪嫌，全案依法提起公訴。

警察 駕照 公務員

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