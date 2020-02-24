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中校涉冒充警察性侵遭撤職 行政法院裁定停審

中央社 / 台北24日電

李姓中校涉107年間假冒警察性侵女子遭起訴後，不服國防部陸軍司令部將他撤職停役，提起行政訴訟。行政法院考量性侵訴訟結果牽涉撤職是否適法，為避免裁判歧異，裁定停審。

台北高等行政法院裁定指出，李姓中校原在陸軍第六軍團指揮部服役，於民國107年3月8日涉嫌持變造的警察服務證，假冒警察身分，對一名女子強制性交，新北地檢署於同年11月20日起訴李男，案件由新北地方法院審理中。

陸軍第六軍團指揮部在107年11月底開懲罰評議會，決議李男記大過3次；李男因1年內累計滿3大過，懲罰令上呈國防部陸軍司令部；國防部陸軍司令部處分核定李男撤職並停止任用3年及停役。

李男不服懲罰令及撤職令，提起訴願，遭國防部訴願審議委員會駁回後，提起行政訴訟，由台北高等行政法院審理中。

台北高等行政法院考量，性侵案還在新北地方法院審理中，性侵案的訴訟結果牽涉懲罰令及撤職令是否適法，為避免裁判歧異，應於性侵案件判決確定後，再行審理本件，因此裁定停審，可抗告。

陸軍 國防部

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