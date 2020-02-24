中校涉冒充警察性侵遭撤職 行政法院裁定停審
李姓中校涉107年間假冒警察性侵女子遭起訴後，不服國防部陸軍司令部將他撤職停役，提起行政訴訟。行政法院考量性侵訴訟結果牽涉撤職是否適法，為避免裁判歧異，裁定停審。
台北高等行政法院裁定指出，李姓中校原在陸軍第六軍團指揮部服役，於民國107年3月8日涉嫌持變造的警察服務證，假冒警察身分，對一名女子強制性交，新北地檢署於同年11月20日起訴李男，案件由新北地方法院審理中。
陸軍第六軍團指揮部在107年11月底開懲罰評議會，決議李男記大過3次；李男因1年內累計滿3大過，懲罰令上呈國防部陸軍司令部；國防部陸軍司令部處分核定李男撤職並停止任用3年及停役。
李男不服懲罰令及撤職令，提起訴願，遭國防部訴願審議委員會駁回後，提起行政訴訟，由台北高等行政法院審理中。
台北高等行政法院考量，性侵案還在新北地方法院審理中，性侵案的訴訟結果牽涉懲罰令及撤職令是否適法，為避免裁判歧異，應於性侵案件判決確定後，再行審理本件，因此裁定停審，可抗告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言