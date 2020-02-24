中校涉冒充警察性侵遭撤職 行政法院裁定停審

李姓男子藉口投資的汽車美容店沒分紅，夥同葉男等四人向黃男退股和借款，一群人持刀刺破帳本插在黃的辦公桌上耍狠，讓黃心生畏懼簽下兩百五十萬元借款契約和卅六張本票。法官認為李等五人共同恐嚇得利，並且剝奪他人行動自由，判處一年六月至三年不等徒刑。

2020-02-24 00:18