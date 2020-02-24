快訊

滯湖北血友病少年和母親 晚間近11點搭長榮抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

質疑「罷韓」連署送禮涉違選罷法 杏仁哥等4韓粉挺身告

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
杏仁哥今天到雄檢提告。記者林伯驊／攝影
杏仁哥今天到雄檢提告。記者林伯驊／攝影

罷免高雄市長韓國瑜的二階段連署昨天宣布收件破51萬份，挺韓的杏仁哥、仁武阿鴻、貼紙哥、石頭里長今天上午到高雄地檢署，提告罷韓的一方涉分別贈送電子霧化器、口罩、牛肉麵、罷字巧克力夾心小蛋糕來爭取連署，有違反選罷法之嫌；4人隨即接受訊問並提供光碟等物證給檢方。雄檢表示「接獲申告，會依法偵辦」。

杏仁哥提告罷韓發起人尹立、陳冠榮、張博洋及立委賴瑞隆，涉贈送「罷字巧克力夾心小蛋糕」給來連署的人，已有對價關係；仁武阿鴻告鹽埕區的里長廖明烈涉送牛肉麵；石頭里長謝振城告立委趙天麟、議員林智鴻涉送口罩；貼紙哥告尹立、陳冠榮、張博洋及瑞豐夜市陳姓攤商送電子霧化器。

針對贈送巧克力夾心小蛋糕，賴瑞隆說不做回應，有關罷免的事交由罷韓總部說明；尹立表示，是情人節當天活動，要送件4人以上的有效連署書才能獲得，「感謝代收的概念，不是連署對價」。

疑送牛肉麵，里長廖明烈說，當時說要在罷免投票完之後，自己要來吃牛肉麵，根本不是要送牛肉麵，遭網友亂剪接影片。

有關連署時送口罩，林智鴻回應，口罩是立委趙天麟選舉剩下的，捐出來供防疫，是一個善舉，且發送當天為農曆初五，中央政府也還未徵用、配發口罩，杏仁哥等人的動作是浪費司法資源，他會反提誣告罪嫌。

送電子霧化器，瑞豐夜市陳姓攤商老闆相當不滿，怒批提告「很無聊、太閒了」，高雄市衛生局有來稽查過，自己也沒再賣了。

杏仁哥等4人訊問結束後指出，已正式告發，希望檢調單位盡快辦理此案，讓全民得到公平合理結果，若檢方無法給快速交代，一定走上街頭。至於罷韓連署份數破51萬，杏仁哥說「只要有合法性，當然都尊重」，但懷疑用牛肉麵、小蛋糕去爭取連署的正當性。

據了解，由於石頭里長謝振誠先前與罷韓攤位起糾紛遭傳喚交保5萬，橋頭地檢署傳喚謝的當天上午、正巧尹立也為此事到雄檢告謝，令杏仁哥等人質疑「迅速辦案」，相較他們先前多次去檢舉罷韓連署送東西卻都沒動作。橋檢澄清，得知消息後就請警方掌握、主動分案，並非提告就立即偵辦，雄檢則指，疑送牛肉麵爭取連署案先前就已立案。

杏仁哥等人提告接受檢方訊問時，直播主在雄檢門口繼續直播。記者林伯驊／攝影
杏仁哥等人提告接受檢方訊問時，直播主在雄檢門口繼續直播。記者林伯驊／攝影
直播主今天到高雄地檢署門口，挺杏仁哥等人告罷韓團體涉違選罷法。記者林伯驊／攝影
直播主今天到高雄地檢署門口，挺杏仁哥等人告罷韓團體涉違選罷法。記者林伯驊／攝影
挺韓國瑜的貼紙哥（左起）、石頭里長、杏仁哥、仁武阿鴻，今天上午到高雄地檢署，提告罷韓的一方有違反選罷法之嫌。記者林伯驊／攝影
挺韓國瑜的貼紙哥（左起）、石頭里長、杏仁哥、仁武阿鴻，今天上午到高雄地檢署，提告罷韓的一方有違反選罷法之嫌。記者林伯驊／攝影

罷韓 尹立

延伸閱讀

防疫如臨大敵 高市大型學校設紅外線量溫儀

視察校園開學防疫整備 韓國瑜：戒慎恐懼面對疫情

傅崐萁露臉談恢復國民黨籍：這是男人的承諾

罷韓案遭疑不公 高市選委會：依中選會規定辦理

相關新聞

不當限縮？為何大法官不受理監察院釋憲聲請？

從蔡英文政府上任以來，監察院部分監察委員，除了屢屢提出聲稱僅具有「學術性質」的判決評釋，近年更提出多起「應提起非常上訴」、「應為無罪之諭知」等答辯狀性質的調查報告，讓人瞠目結舌。而近來更有監委大張旗鼓的提出釋憲案，卻屢遭大法官決議不受理後，重砲抨擊司法院不當限縮釋憲權，令人不明所以。

知名樂團蘇打綠 青峰與經紀人槓上被起訴

知名樂團「蘇打綠」休團3年，經紀人兼恩師林暐哲另創「大房小山工作室」，主唱青峰成為旗下第一位歌手，以新人之姿單飛出道。青...

男抽菸闖紅燈遭警攔查吃3罰單 惱怒把機車橫躺路上

台北市林姓男子去年無照駕駛，邊騎車邊抽菸，因闖紅燈遭警方攔下，男子惱羞大罵員警是流氓警察，甚至把機車橫擋在路中央，阻礙其...

質疑「罷韓」連署送禮涉違選罷法 杏仁哥等4韓粉挺身告

罷免高雄市長韓國瑜的二階段連署昨天宣布收件破51萬份，挺韓的杏仁哥、仁武阿鴻、貼紙哥、石頭里長今天上午到高雄地檢署，提告...

詐騙車手強制工作統一見解！首案撤銷發回更審

男子楊哲旻擔任詐騙車手，同時犯組織犯罪防制條例、加重詐欺取財罪，台中高分院依想像競合從一重論以加重詐欺罪判刑2年9月，未...

不爽警察「開單」 他誣告警察「開槍」判2月

鄭姓男子被警察開罰單，想讓警察受處罰，報案稱警察盤查他時拿槍要射擊他，警察涉恐嚇；台北地檢署調查，鄭承認栽贓，依誣告罪起...

雙方契約2019年有效 吳青峰唱自己的歌被起訴

蘇打綠主唱青峰前年底在臉書發出聲明，表示將自己處理自己工作事務，「為自己的生命負責」。表面看似和平拆夥，林暐哲卻提告青峰...

市場道聽塗說傳送新冠肺炎假訊息 彰化起訴1男1女

新冠病毒疫情延燒，網路社群假訊息不斷，彰化唐姓男子及陳姓婦人被檢警查出，兩人透過臉書及通訊軟體 LINE張貼發表死亡確診...

贈品名家畫作賣不掉告詐欺 法官判無罪：真跡仍有價

台中市民吳男向林男說台灣名家井松嶺的畫作價值10萬元，買了會賺錢，林男即以7萬5000元買下畫作，結果賣3個月未果，發現...

控妻只滑手機不顧小孩 法官認丈夫有責不准離婚

男子向基隆地院訴請離婚，理由是妻子婚後不工作，滑手機到深夜沒顧好小孩，兩人先分房7年，2017年分居至今。妻子辯稱有工作...

5煞逼退股 亮刀迫簽本票判刑

李姓男子藉口投資的汽車美容店沒分紅，夥同葉男等四人向黃男退股和借款，一群人持刀刺破帳本插在黃的辦公桌上耍狠，讓黃心生畏懼簽下兩百五十萬元借款契約和卅六張本票。法官認為李等五人共同恐嚇得利，並且剝奪他人行動自由，判處一年六月至三年不等徒刑。

涉性侵想出國工作 鈕承澤稱已和解二審仍遭駁

涉性侵案的導演鈕承澤遭北院重行裁定限制出境，使他無法出國工作，他提起抗告並主張已與被害人和解。二審高院日前審酌他曾定期出...

熱門新聞

花蓮女子陳屍臥房遭吹風機電線繞頸 前夫涉殺人罪收押

知名樂團蘇打綠 青峰與經紀人槓上被起訴

影／台南再傳托嬰中心虐童 為了戴口罩竟粗暴揪兩耳

影／機車大伯誤判燈號 闖紅燈騎上轎車一秒噴飛

影／北市萬華區22歲男陳屍座車 警介入調查中

車停路邊一整天 北市22歲男陳屍座車警初步排除他殺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。