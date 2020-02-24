質疑「罷韓」連署送禮涉違選罷法 杏仁哥等4韓粉挺身告

罷免高雄市長韓國瑜的二階段連署昨天宣布收件破51萬份，挺韓的杏仁哥、仁武阿鴻、貼紙哥、石頭里長今天上午到高雄地檢署，提告罷韓的一方涉分別贈送電子霧化器、口罩、牛肉麵、罷字巧克力夾心小蛋糕來爭取連署，有違反選罷法之嫌；4人隨即接受訊問並提供光碟等物證給檢方。雄檢表示「接獲申告，會依法偵辦」。

杏仁哥提告罷韓發起人尹立、陳冠榮、張博洋及立委賴瑞隆，涉贈送「罷字巧克力夾心小蛋糕」給來連署的人，已有對價關係；仁武阿鴻告鹽埕區的里長廖明烈涉送牛肉麵；石頭里長謝振城告立委趙天麟、議員林智鴻涉送口罩；貼紙哥告尹立、陳冠榮、張博洋及瑞豐夜市陳姓攤商送電子霧化器。

針對贈送巧克力夾心小蛋糕，賴瑞隆說不做回應，有關罷免的事交由罷韓總部說明；尹立表示，是情人節當天活動，要送件4人以上的有效連署書才能獲得，「感謝代收的概念，不是連署對價」。

疑送牛肉麵，里長廖明烈說，當時說要在罷免投票完之後，自己要來吃牛肉麵，根本不是要送牛肉麵，遭網友亂剪接影片。

有關連署時送口罩，林智鴻回應，口罩是立委趙天麟選舉剩下的，捐出來供防疫，是一個善舉，且發送當天為農曆初五，中央政府也還未徵用、配發口罩，杏仁哥等人的動作是浪費司法資源，他會反提誣告罪嫌。

送電子霧化器，瑞豐夜市陳姓攤商老闆相當不滿，怒批提告「很無聊、太閒了」，高雄市衛生局有來稽查過，自己也沒再賣了。

杏仁哥等4人訊問結束後指出，已正式告發，希望檢調單位盡快辦理此案，讓全民得到公平合理結果，若檢方無法給快速交代，一定走上街頭。至於罷韓連署份數破51萬，杏仁哥說「只要有合法性，當然都尊重」，但懷疑用牛肉麵、小蛋糕去爭取連署的正當性。