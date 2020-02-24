詐騙車手強制工作統一見解！首案撤銷發回更審

男子楊哲旻擔任詐騙車手，同時犯組織犯罪防制條例、加重詐欺取財罪，台中高分院依想像競合從一重論以加重詐欺罪判刑2年9月，未宣告強制工作3年；案件上訴，最高法院召開刑事大法庭統一見解，裁定事實審法院若認為有必要性，且符合比例原則，可宣告強制工作，本案最高法院承審庭依裁定撤銷原判決，發回台中高分院更審。

詐騙集團車手涉犯刑法、組織犯罪條例，依想像競合從一重論以加重詐欺罪，是否仍適用組織犯罪強制工作3年規定，爭議已久，最高法院也有不同見解；最高檢察署聲請提案大法庭獲准。

大法庭行言詞辯論時，邀請法律學者林鈺雄、許恒達、楊雲驊、薛智仁擔任鑑定人，提供法律意見，並在法庭中激辯，表達各自不同立場；大法庭13日宣誓裁定，做出合憲性解釋，若法院認定個案有預防矯治社會危險之必要，且符合比例原則，依組織犯罪防制條例規定，得一併宣告刑前強制工作。

承審楊哲旻案的最高法院刑二庭依裁定結果，撤銷原判決發回台中高分院更審，將由更一審審酌並認定宣告是否有強制工作的必要。