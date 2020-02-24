不爽警察「開單」 他誣告警察「開槍」判2月

鄭姓男子被警察開罰單，想讓警察受處罰，報案稱警察盤查他時拿槍要射擊他，警察涉恐嚇；台北地檢署調查，鄭承認栽贓，依誣告罪起訴，台北地院審理，法官今天判鄭有期徒刑2月。可上訴。

判決指出，鄭因被員警開立罰單心生不滿，對員警提出恐嚇告訴，虛耗偵查資源，但犯後坦承犯行，依法量刑。

判決說，鄭所犯的刑事誣告罪最重本刑為「7年以下」有期徒刑之罪，不符可易科罰金的規定，不過，本案是簡易案件，鄭被判6月以下有期徒刑，又符合易服社會勞動的標準，因此，他仍可以向執行檢察官聲請易服社會勞動。

判決書指出，鄭姓男子去年3月12日騎車行經台北市基隆路、汀洲路交叉口的永福橋下，闖紅燈被文山二分局林姓員警盤查，後被開罰單；鄭心生不滿，為使員警受罰，第2天上午到台北地檢署提告，誣指林姓員警持槍要對他射擊，犯恐嚇罪，檢方分「他」案調查。

檢方傳喚鄭姓男子說明時，鄭承認誣告，檢方行政簽結鄭所提告的恐嚇案，分案查辦鄭的誣告刑責，起訴鄭。