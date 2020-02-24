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雙方契約2019年有效 吳青峰唱自己的歌被起訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導
青峰唱自己的歌卻因違反著作權法被起訴。本報資料照
青峰唱自己的歌卻因違反著作權法被起訴。本報資料照

蘇打綠主唱青峰前年底在臉書發出聲明，表示將自己處理自己工作事務，「為自己的生命負責」。表面看似和平拆夥，林暐哲卻提告青峰等人侵害著作權。台北地檢署依雙方合作契約，認定2019年林仍擁有青峰創作詞曲的專屬授權，但青峰未經同意7度公開演唱《太空人》等歌曲，今依法起訴吳青峰及哈里坤的狂歡有限公司。

至於哈里坤的狂歡負責人、青峰的母親廖碧珍，僅為掛名負責人，對此事並不知情，獲不起訴處分。

海洋音樂祭挖掘蘇打綠出道的林暐哲，是樂團一路走來的「伯樂」。蘇打綠2016年在金曲獎慶功宴上宣布休團3年，在中正紀念堂舉辦告別演唱會。

休團後，經紀人兼恩師林暐哲另創「大房小山工作室」，主唱青峰成為旗下第一位歌手，以新人之姿單飛出道。青峰以新人身分推出個人單曲，也積極拓展中國市場，先是接下「明日之子2」主持棒，又受邀參加「蒙面唱將猜猜猜3」。

豈料，青峰卻爆出與林暐哲官司糾紛。林暐哲音樂社有限公司向北檢提起告訴，指控蘇打綠已將所有創作歌曲的著作財產權，全都讓給他，但是青峰卻在未獲得他及所屬的公司同意下公開演唱，因此對吳青峰、哈里坤的狂歡有限公司及廖碧珍提告。

北檢在去年5月間分案後，由智慧財產暨電腦犯罪專組檢察官負責偵辦，今年2月4日下午，檢方再度傳喚兩人到庭。據悉，雙方對於和解條件分歧，在無共識之下宣告破局。

檢方調查，吳青峰在2008年8月間與林暐哲音樂社簽訂「詞曲版權授權合約」，約定2008年10月1日2014年12月31日止的合約期間內，吳所創作的詞曲等音樂著作都專屬授權予林暐哲公司。

若要解約，必須在合約期限屆滿前3個月、也就是9月30日前以書面方式提出，否則將視為自動延長1年。青峰是在2018年10月26日以存證信函通知林暐哲不續約，林則在去年4月2日、9日告知吳因未在合約期限屆滿前3個月前為反對，因此專屬授權仍有效存續。

檢方查出，吳明知合約仍為有效，卻未經林同意去年間在師大附中、2019年國際海洋音樂祭等7處公開演唱《太空人》、《巴別塔慶典》等歌曲，已違反著作權法，今依法起訴。

太空人 吳青峰 海洋音樂祭

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