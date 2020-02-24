市場道聽塗說傳送新冠肺炎假訊息 彰化起訴1男1女

新冠病毒疫情延燒，網路社群假訊息不斷，彰化唐姓男子及陳姓婦人被檢警查出，兩人透過臉書及通訊軟體 LINE張貼發表死亡確診病患「曾去過○○○醫院、○○○公司，且員工已發燒，請大家小心，這些都別去」、「姪子也中」、「在第一市場前那條路上開雜貨店」等不實消息，檢方今偵結，兩人涉嫌違反散播有關傳染病流行疫情之不實訊息罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

57歲陳姓家庭主婦承認在市場逛街時，在攤商聽聞一名中年婦人與他人的對話片段，2月15傳送「死掉的那個人，姐姐住在員榮附近，也中了肺炎」、「姪子也中」、「在第一市場前那條路上開雜貨店」、「已通知第一市 場、華成市場全面消毒」、「沒事別出門」等訊息在5人組成的群組，但成員後續將內容再轉發到民代服務處群組、彰化莊姓宗親會、員林國中第18屆同學會以及義警民防等成員為25到77人不等的群組，一發不可收拾。

22歲唐姓男子則是收到與女友以LINE私訊指出，「彰化秀傳過世的人去過這些，然後車麗屋員工已發燒了，請大家小心，○○○○○診所、金馬路車麗屋、○○○、楊漢銘醫院、○○○KTV、○○○KTV、○○醫院這些都別去」等有關病患去世前行蹤的訊息，其中漢銘醫院、車麗屋公司員工發燒都不屬實，但唐男卻將訊息貼在7萬多人的臉書社團「花壇人俱樂部」，散布傳染病流行疫情不實訊息，引起公眾恐慌。

檢方偵結認定兩人造成遭指涉的醫院門診及公司顧客量嚴重減少，市區2市場人潮驟減，攤商營收銳減，同時引起民眾對「武漢肺炎」疫情蔓 延的恐慌，損害於公眾及他人，涉嫌違反傳染 病防治法第 63 條之散播有關傳染病流行疫情之不實訊息罪 嫌，向法院聲請簡易判決處刑；至於其他轉發不實訊息者將持續追蹤了解。