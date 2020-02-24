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贈品名家畫作賣不掉告詐欺 法官判無罪：真跡仍有價
台中市民吳男向林男說台灣名家井松嶺的畫作價值10萬元，買了會賺錢，林男即以7萬5000元買下畫作，結果賣3個月未果，發現有「贈與美雲」的落款，以畫作是贈品，交易價格會低於一般作品，控告吳男涉嫌詐欺，但游姓證人證稱畫作是真品都有人要，如是送給台積電董事長或總統，可能會翻百倍，台中地檢署以罪嫌不足，不起訴處分。
林男提告稱吳男（64歲）是烏日藝術家協會成員，明知藝術畫作如是作者贈與他人，並留有贈與對象的落款時，交易價值會低於一般作品。而吳特意隱瞞，於2012年3月初，在台中市烏日區向他誆稱有一幅畫家井松嶺的畫作，價值10萬元，很有價值，買了會賺錢。
吳男以7萬5000元向他兜售，他於同月初匯款給吳男，林將畫作置於從事書畫買賣的游男家中寄賣3個月未果後取回，始發現畫作是贈品，且有「贈與美雲」的落款，遂控告吳男涉嫌詐欺。
吳男否認詐欺犯行，辯稱有落款會比較便宜，游姓書畫買賣商有買到1張沒有落款的就要180多萬元，當時他、林男、游男都在場，就畫上的字一個一個念，畫都是買來賣去的，不能買了以後才後悔提告。
游姓書畫商作證稱，畫作是井松嶺的作品，因為上面有井松嶺的印章跟簽名，贈送給他人的畫只要有收藏價值，仍會拿出來賣，只要畫作是真品都有人要，贈道畫作的價值要看受贈人身分，如果是送給台積電董事長或總統，可能會翻百倍，若是送給一般人，價值就普通。
檢察官從游姓證人的證述可知，贈送給他人的畫作如有收藏價值，只要是真跡在市場上亦可交易，雖畫作有落款，然於市場上仍屬於有交易價值，遂以罪嫌不足，將吳男予以不起訴處分。
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