控妻只滑手機不顧小孩 法官認丈夫有責不准離婚

男子向基隆地院訴請離婚，理由是妻子婚後不工作，滑手機到深夜沒顧好小孩，兩人先分房7年，2017年分居至今。妻子辯稱有工作、有顧小孩，但丈夫逼她回娘家後竟賣房、搬家，仍希望維持家庭完整。法官審結，認為縱認兩人婚姻無法維持，也應歸責丈夫，判兩人不准離婚。全案可上訴。

丈夫提告指出，他和妻子2003年結婚，隔年小孩出生。妻子婚後不願外出工作，天天窩在家中滑手機到凌晨，孩子沒顧好3歲左右就蛀牙，造成門牙永久嚴重歪斜。家中經濟不佳，住處遭銀行查封拍賣，妻子仍不願出門工作，經溝通雖有工作，但做沒多久就辭職。

丈夫說，妻子稱要在家帶孩子，卻把孩子關在嬰兒床滑手機。他下班返家，妻子就把孩子交給他照顧。兩人已分房睡7年多，妻子2017年12月搬回娘家居住，婚姻顯有難以維持重大事由，請求判決離婚。

妻子答辯，結婚5個月後就出門上班，生產前才請產假。孩子因肩難產手部神經叢受損，並有智能障礙情形，她須付出比其他父母更多心力。家中經濟單憑丈夫工作無法支應，她也有瞞著丈夫向娘家求援。

妻子說，孩子就讀小學高年級後，丈夫收入漸佳，但對她更加冷落，2017年初丈夫對她說：「我對你沒有感覺了，我們結束吧」。同年10月丈夫離家出走，她沒工作無法生活，不得以回娘家，求丈夫回家。

妻子說，丈夫逼迫他離婚，試圖溝通但無效，提出參加婚姻諮商也被拒絕。她猜丈夫另有情感，但基於尊重與信任未質問。兩人會分居是她順從丈夫委曲求全，希望他能反省並重新接納，重回家庭。

法官指出，衛福利國民健康署調查結果，100年度5歲兒童齲齒率為79.3%，蛀牙為兒童普遍存在口腔疾病，丈夫以此指妻子未盡照顧責任不足採信。

至於兩人分房、分居一事，妻子提出錄音及LINE對話記錄，辯稱丈夫先於同年10月間離家棄妻小不顧，堅持妻子離去否則不返家，逼不得已才回娘家。丈夫甚至馬上賣掉房子搬到他處，拒絕她回去共同居住。

法官認為，只要丈夫願意，兩人婚姻即可維持。縱認兩造婚姻因分居而構成無法維持重大事由，丈夫先在外租屋居住，確定妻子回娘家才返家，且未告知妻子就賣房搬家，拒絕妻子同住。妻子娘家出面溝通時，丈夫還說，即使法院沒判決離婚，也不會讓妻子返家，兩人婚姻難以維持應歸責丈夫，駁回告訴。