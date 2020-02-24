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知名樂團蘇打綠 青峰與經紀人槓上被起訴

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導
蘇打綠。 圖／聯合報系資料照片
蘇打綠。 圖／聯合報系資料照片

知名樂團蘇打綠」休團3年，經紀人兼恩師林暐哲另創「大房小山工作室」，主唱青峰成為旗下第一位歌手，以新人之姿單飛出道。青峰前年底在臉書發出聲明，表示將自己處理自己工作事務，「為自己的生命負責」。表面看似和平拆夥，林暐哲卻提告青峰等人侵害著作權，台北地檢署今依法起訴吳青峰及哈里坤的狂歡有限公司，另不起訴公司負責人廖碧珍。

在海洋音樂祭挖掘蘇打綠出道的林暐哲，是樂團一路走來的「伯樂」。蘇打綠2016年在金曲獎慶功宴上宣布休團3年，在中正紀念堂舉辦告別演唱會。休團後，主唱青峰以新人身分推出個人單曲，也積極拓展中國市場，先是接下《明日之子2》主持棒，又受邀參加《蒙面唱將猜猜猜3》。

豈料，青峰卻爆出與林暐哲官司糾紛。林暐哲音樂社有限公司向北檢提起告訴，指控蘇打綠已將所有創作歌曲的著作財產權，全都讓給他，但是青峰卻在未獲得他及所屬的公司同意下公開演唱，因此對吳青峰、哈里坤的狂歡有限公司及廖碧珍提告。

北檢在去年5月間分案後，由智慧財產暨電腦犯罪專組檢察官負責偵辦，並在去年7、8月間傳喚雙方出庭，但當時僅有雙方的律師出庭，至於林暐哲及吳青峰都沒出庭。

檢察官今年2月4日下午再度傳喚兩人到庭，青峰戴著粗框眼鏡、口罩步入北檢大門，並配合法警量體溫、檢查隨身物品，對於媒體提問均不發一語。庭訊約30分鐘後結束，青峰與助理匆匆離去。

吳青峰 樂團 蘇打綠

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