快訊

柯文哲追殺的「胡析延」找到了！親自解釋失聯原因

義大利新增34例確診新冠肺炎 累計113例

老翁接到舊情人電話要借錢 員警及時關懷保住2萬元

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
鄭老先生接到電信詐騙電話，經員警及時關切勸阻才保住2萬元。記者黃宣翰／翻攝
鄭老先生接到電信詐騙電話，經員警及時關切勸阻才保住2萬元。記者黃宣翰／翻攝

「老鄭，我缺錢急用，請幫幫忙。 」台南市鄭姓老先生接到自稱大陸前女友來電，稱急需用錢，要求匯款至指定帳戶，鄭信以為真，到郵局要匯款2萬元，行員懷疑鄭可能遭詐騙，馬上通知警方前來釐清，及時攔阻，避免遭騙，警方今天說，鄭的個資疑被外洩遭利用，民眾接到可疑電話一定要小心查證。

鄭老先生前天上午11點到台南市南區郵局，準備匯款2萬元至指定帳戶，行員發覺有異，通知警方前來處理。市警六分局金華所員警獲報後，立即前往了解。

鄭老先生說，他接到在台灣經同鄉介紹認識的大陸籍舊情人電話，閒聊後，對方稱急需用錢，希望向他借款2萬元並匯至指定帳戶，她即可購買機票來台，並可馬上償還2萬元，他信以為真到郵局匯款，警方一聽這是詐騙集團常用技倆，並向鄭說明後，鄭恍然大悟，取消匯款程序，成功保住自己2萬元的辛苦血汗錢。

警方呼籲民眾交友要小心，如接獲很久沒聯絡的朋友，不管對方用任何理由，要求匯款指定帳戶時，千萬別上當，詳加查證護荷包，以免被詐騙，並儘速向警方報案，切勿依其指示匯款，或撥打165或110與警方聯繫。

詐騙集團 郵局 機票

延伸閱讀

別急著寄物資！網友主動捐款助修玉里天主堂物資館

汽車美容店投資失利 刀子插破帳本逼簽本票、借據

好學橘／送信的手 拿起鏡頭記錄家鄉文史

配送防疫口罩擔重任 中華郵政一天內完成規劃

相關新聞

涉性侵想出國工作 鈕承澤稱已和解二審仍遭駁

涉性侵案的導演鈕承澤遭北院重行裁定限制出境，使他無法出國工作，他提起抗告並主張已與被害人和解。二審高院日前審酌他曾定期出...

汽車美容店投資失利 刀子插破帳本逼簽本票、借據

李姓男子不滿投資的汽車美容店無利可圖，找來葉男等4人，向黃男索討退股和借款，逼簽250萬元借款契約和36張本票。士林地方...

想測試警有無認真執勤 北市男3度謊報槍案遭法辦

台北市一名25歲張姓男子大年初三凌晨一時無聊，到住家附近一處公共電話亭打電話報警，稱萬華區西昌街有兩派人馬爆發槍戰，警方...

海外代購LSD毒郵票 新加坡男獲緩起訴

新加坡籍陳姓男子委託朋友代購毒郵票，遭海關人員發現通報警方，陳男遭搜索查扣摻有二級管制藥品LSD（麥角二乙胺）的郵票。士...

欲逛市場違規停車 開門不注意害大學教授腳趾骨折

台中市李姓男子在去年2月間前往西屯區櫻花市場，違規停車在弘孝路停車場旁，未料下車時開啟車門未注意後方是否有來車，突然開門...

工頭超商偷手機辯「誤拿」 前妻一句話讓他露餡吃刑責

台中市徐姓男子是工地工頭，他涉嫌在去年9月間在超商結帳，發現另名蔡姓消費者在櫃台旁寫寄件資料，並把手機放在櫃台前的支架無...

副校長被影射收回扣 怒告贏退休副教授

南部一間大專院校的賈姓前副教授，遭控3年前在個人部落格留言影射該校呂姓副校長藉採購案收20萬回扣，還牽連得標廠商為承包獵...

母親離家出走不聞不問 苦情姊弟聲請免除扶養法官裁准

林姓姊弟以他們仍在襁褓時母親就離家出走，兩人由父親及姨婆一起扶養長大，母親從未扶養過他們，向法官聲請免除對母親扶養義務。...

夫長期家暴又嗆分屍 妻訴請離婚判准

一對夫妻結婚逾四十年，先生長期家暴，甚至以新聞事件恐嚇並影射要將老婆分屍，妻子隱忍多年後，向法院訴請離婚，開庭時先生不斷強調自己為家庭的付出；法官認為，先生不顧妻子感受，總合理化其父權思維，對婚姻僵局也毫無挽回行動，判准離婚，可上訴。

「氣他沒照顧媽媽」 兄弟酒後聯手毆死繼父

周姓男子與弟弟年幼時因父母離異，隨媽媽和黃姓繼父同居，兄弟內心對黃心存疙瘩，又不滿他未妥善照顧母親，酒後聯手朝黃痛毆、拖行，繼父頭部重創送醫不治。檢方以兩人主觀無殺人犯意，依傷害致死罪嫌起訴兩人。

飲用過礦泉水瓶口採到DNA 檢警追出7年前的竊賊

29歲梁姓男子7年多前清晨，經台南市善化區一透天住宅時，見住宅後方因施工而搭建鷹架，有機可乘，他沿鷹架攀爬而上，並自4樓...

兄弟對繼父心存疙瘩 酒後竟踹頭痛毆打死他

周姓男子與弟弟因父母離異，媽媽和黃姓繼父同居，兄弟倆內心對黃始終存有疙瘩，又不滿他未妥善照顧母親，酒後聯手朝黃痛毆、拖行...

熱門新聞

台灣燈會無人機48台墜落初估損失300萬 電訊監測車可緝兇

消防隊員幫忙抓兔子 反而惹一身腥

高雄消防員重傷在醫 妻再嘆：出了事國家制度是這樣

台灣燈會摔48架無人機 玩家指應檢視3原因

花蓮女子陳屍臥房遭吹風機電線繞頸 前夫殺人罪嫌送辦

北市銀樓傳搶案！盜走10萬金手鍊 1人被逮、1人在逃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。