老翁接到舊情人電話要借錢 員警及時關懷保住2萬元

「老鄭，我缺錢急用，請幫幫忙。 」台南市鄭姓老先生接到自稱大陸前女友來電，稱急需用錢，要求匯款至指定帳戶，鄭信以為真，到郵局要匯款2萬元，行員懷疑鄭可能遭詐騙，馬上通知警方前來釐清，及時攔阻，避免遭騙，警方今天說，鄭的個資疑被外洩遭利用，民眾接到可疑電話一定要小心查證。

鄭老先生前天上午11點到台南市南區郵局，準備匯款2萬元至指定帳戶，行員發覺有異，通知警方前來處理。市警六分局金華所員警獲報後，立即前往了解。

鄭老先生說，他接到在台灣經同鄉介紹認識的大陸籍舊情人電話，閒聊後，對方稱急需用錢，希望向他借款2萬元並匯至指定帳戶，她即可購買機票來台，並可馬上償還2萬元，他信以為真到郵局匯款，警方一聽這是詐騙集團常用技倆，並向鄭說明後，鄭恍然大悟，取消匯款程序，成功保住自己2萬元的辛苦血汗錢。

警方呼籲民眾交友要小心，如接獲很久沒聯絡的朋友，不管對方用任何理由，要求匯款指定帳戶時，千萬別上當，詳加查證護荷包，以免被詐騙，並儘速向警方報案，切勿依其指示匯款，或撥打165或110與警方聯繫。