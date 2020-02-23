海外代購LSD毒郵票 新加坡男獲緩起訴

新加坡籍陳姓男子委託朋友代購毒郵票，遭海關人員發現通報警方，陳男遭搜索查扣摻有二級管制藥品LSD（麥角二乙胺）的郵票。士林地檢署認為，陳男犯過失輸入禁藥罪，以緩起訴處分。

陳男2018年5月29日，以0.03786比特幣，約6千元新台幣價格，委託新加坡籍的朋友代購摻有LSD的郵票45張，並指定寄到北市內湖區。全案經台北關人員發覺，通報警方處理，警方在同年7月11日持搜索票，查扣20張毒郵票。

陳男到案供稱，用通訊軟體what’s app委託新加坡籍朋友代購並寄到台灣，但不知道含有LSD成分，訂購的物品是含有ALD-52、1P-LSD、AL-LAD（非管制藥品）的郵票共45張。

檢方送驗毒郵票發現，除了有ALD-52、1P-LSD成分外，毒郵票均驗出LSD成分，屬於藥事法第3條規範的第二級管制藥品，未經核准輸入就是禁藥。

檢方認為，即使陳男從通訊軟體內得知，ALD-52化學物是LSD的衍生物，但ALD-52非是管制藥品，加上收件地址是陳男真實姓名及住址，與一般故意輸入違禁品者，大多使用假名、虛偽地址，用來躲避查緝不同，主觀上應無輸入與持有毒品犯意。全案以緩起訴處分，緩起訴期間1年，應支付公庫3萬元。