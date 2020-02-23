欲逛市場違規停車 開門不注意害大學教授腳趾骨折

台中市李姓男子在去年2月間前往西屯區櫻花市場，違規停車在弘孝路停車場旁，未料下車時開啟車門未注意後方是否有來車，突然開門造成後方騎車的張姓男子閃避不及，直接撞上，張人車倒地後，造成右腳腳趾骨折，張是任職大學的教授，不願與李和解，台中地院審理後，依過失傷害罪，判拘役20天，得易科2萬元，可上訴。

判決書指出，李姓男子（47歲）在去年2月27日上午8時許，開車欲前往西屯區櫻花市場附近，因李貪圖方便，將轎車違規停放在西屯區弘孝路停車場外，李下車開門時，未注意後方有無來車，當時騎車行經該處的張姓教授因李突然開門，閃避不及直接撞上李的轎車車門，張人車倒地後，右腳腳趾骨折，張不願與李和解，全案依過失傷害罪由台中地檢署起訴。

台中地院審理後，認定李承認涉案，犯後有悔意，但因張不願和解，審酌李涉案情節後，依過失傷害罪，判拘役20天，得易科罰金2萬元，全案可上訴。