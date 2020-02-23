工頭超商偷手機辯「誤拿」 前妻一句話讓他露餡吃刑責

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聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市徐姓男子涉嫌在去年9月間在北區超商行竊其他消費者的手機，台中地院判他緩刑。圖／報系資料照
台中市徐姓男子涉嫌在去年9月間在北區超商行竊其他消費者的手機，台中地院判他緩刑。圖／報系資料照

台中市徐姓男子是工地工頭，他涉嫌在去年9月間在超商結帳，發現另名蔡姓消費者在櫃台旁寫寄件資料，並把手機放在櫃台前的支架無人看管，徐利用結帳時店員不注意，將手機放到塑膠袋內，隨後騎車離開。警方獲報後調閱監視器， 查出徐騎乘的機車是前妻所有，警詢問徐前妻，徐前妻證稱「他說超商撿到的」，但徐在警詢時卻辯稱是「不知道在那裡拿錯的」，台中地院審理後，不採信徐說詞，依竊盜罪判刑2年，得易科，緩刑2年，支付罰金1萬元。

判決書指出，工地工頭徐姓男子（49歲）在去年9月11日下午2時許，騎著前妻的機車前往北區某超商購物，在櫃台結帳時，發現蔡姓男子正在填寫寄件資料，並把手機放在櫃台的支架上，無人看管，徐結完帳後，順勢將手機放入塑膠袋內，騎車離開，但徐被監視器拍到，在行竊後返回工地，有將手機拿出檢視的動作。

蔡發現手機遭竊後，報警處理，警方調閱監視器，循線通知徐的前妻說明，徐前妻證稱，機車都是徐在使用，且徐在案發後曾向她告知「在超商撿到一支手機」，但徐面對警方詢問時，卻辯稱「工地在忙，晚點再拿去警局，且不知是在那裡拿錯的手機」，雙方說法顯不符合，全案警詢後依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦，全案依竊盜罪嫌起訴。

台中地院審理時，認為徐的工地僅距離超商2分鐘路程，且徐被拍到犯案後在工地拿出手機檢視，徐的手機是藍色，蔡的手機是金色、白色手機殼，廠牌也不同，且超商監視器拍到，徐在結帳後，是由店員將商品放進袋內，徐也沒將手上物品放在櫃台上，顯然是刻意將蔡手機順勢行竊到自己塑膠袋中。

台中地院指出，徐在案發後2分鐘就拿出竊得的手機檢視，不可能馬上忘記該支手機就是在超商拿取的，徐前妻也證稱雙方聯絡時，徐直說「在超商撿到手機」，但事後徐卻對警方說「不知在何處誤拿」，徐辯詞漏洞百出，認定徐涉竊盜罪犯行明確，全案依法判刑2月，得易科6萬元，緩刑2年，並支付罰金1萬元，可上訴。

超商 竊盜 塑膠袋

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