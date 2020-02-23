副校長被影射收回扣 怒告贏退休副教授

南部一間大專院校的賈姓前副教授，遭控3年前在個人部落格留言影射該校呂姓副校長藉採購案收20萬回扣，還牽連得標廠商為承包獵雷艦涉弊的慶富公司，被提告起訴；法官查出，得標商與慶富無關，呂姓副校長未積極干預採購案、也無法佐證有收回扣，依散布文字誹謗罪判賈拘役30日，民事還須賠12萬、刊登道歉啟事。可上訴。

據了解，賈姓男子服務該校23年，多年前申請退休，不過因未收到優退金投訴媒體，也曾投稿給媒體評論該校的新聞事件。

判決指出，2017年12月11日晚間10點多，有網友在賈姓男子經營的PChome個人新聞台留言板寫下 XX的老師都很優秀認真，可惜被夫妻高層搞到烏煙瘴氣，準備關門」，賈便回覆「副校長XXX解釋，為了確保安全，光是頭盔一個就要價50萬台幣。你相信嗎？這頭盔不知又被她A掉多少錢」。

隔天又有網友到他留言板指出頭盔是跟慶富購買，賈姓男子也回覆「我看是慶富收30萬A收20萬教育部在做凱子」等語；呂姓副校長認為此兩則言論已影射她藉採購頭盔收取廠商回扣，足以貶損名譽，怒提告。

賈姓男子辯稱，他只是質疑，未指明呂姓副校長收錢，且學校採購頭盔的價格不合理，網路上搜尋潛水頭盔很多價格較低；賈說，留言的網友本來就有懷疑，他才附和，當時網友以為是慶富公司，他沒有查證是有過失，但私校用政府的錢買的設備價錢太高，大家都可提出意見，是可受公評的事。

其他老師出庭證稱，呂姓副校長沒指示購買此設備，也沒干涉採購過程，法官則查出，該校是公開採購水底電焊裝備，由廠商以99萬得標，得標廠商與慶富根本無關，且光是頭盔就已56萬多元，再包含其他設備及保固服務，應沒暴利可圖，難有「20萬回扣」空間，加上沒其他事證指出副校長收回扣，認定賈姓男子未經合理查證，也無法合理懷疑他所說的事為真，已犯誹謗罪。

呂姓副校長另向賈姓男子提附帶民事求償50萬元，並要求刪除留言、在個人部落格刊登道歉啟事1天，法官判賈應賠12萬，必須刪留言、刊道歉啟事1天。