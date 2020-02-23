快訊

醫師發文「新冠肺炎社會觀察」 這一點超多網友有共鳴

李登輝住院第三周仍未出院 院方要求下封口令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

副校長被影射收回扣 怒告贏退休副教授

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
南部一間大專院校的賈姓前副教授遭控影射呂姓副校長收回扣，遭高雄地院判拘役30天，還須賠12萬，刊登道歉啟事，可上訴。記者林伯驊／翻攝
南部一間大專院校的賈姓前副教授遭控影射呂姓副校長收回扣，遭高雄地院判拘役30天，還須賠12萬，刊登道歉啟事，可上訴。記者林伯驊／翻攝

南部一間大專院校的賈姓前副教授，遭控3年前在個人部落格留言影射該校呂姓副校長藉採購案收20萬回扣，還牽連得標廠商為承包獵雷艦涉弊的慶富公司，被提告起訴；法官查出，得標商與慶富無關，呂姓副校長未積極干預採購案、也無法佐證有收回扣，依散布文字誹謗罪判賈拘役30日，民事還須賠12萬、刊登道歉啟事。可上訴。

據了解，賈姓男子服務該校23年，多年前申請退休，不過因未收到優退金投訴媒體，也曾投稿給媒體評論該校的新聞事件。

判決指出，2017年12月11日晚間10點多，有網友在賈姓男子經營的PChome個人新聞台留言板寫下 XX的老師都很優秀認真，可惜被夫妻高層搞到烏煙瘴氣，準備關門」，賈便回覆「副校長XXX解釋，為了確保安全，光是頭盔一個就要價50萬台幣。你相信嗎？這頭盔不知又被她A掉多少錢」。

隔天又有網友到他留言板指出頭盔是跟慶富購買，賈姓男子也回覆「我看是慶富收30萬A收20萬教育部在做凱子」等語；呂姓副校長認為此兩則言論已影射她藉採購頭盔收取廠商回扣，足以貶損名譽，怒提告。

賈姓男子辯稱，他只是質疑，未指明呂姓副校長收錢，且學校採購頭盔的價格不合理，網路上搜尋潛水頭盔很多價格較低；賈說，留言的網友本來就有懷疑，他才附和，當時網友以為是慶富公司，他沒有查證是有過失，但私校用政府的錢買的設備價錢太高，大家都可提出意見，是可受公評的事。

其他老師出庭證稱，呂姓副校長沒指示購買此設備，也沒干涉採購過程，法官則查出，該校是公開採購水底電焊裝備，由廠商以99萬得標，得標廠商與慶富根本無關，且光是頭盔就已56萬多元，再包含其他設備及保固服務，應沒暴利可圖，難有「20萬回扣」空間，加上沒其他事證指出副校長收回扣，認定賈姓男子未經合理查證，也無法合理懷疑他所說的事為真，已犯誹謗罪。

呂姓副校長另向賈姓男子提附帶民事求償50萬元，並要求刪除留言、在個人部落格刊登道歉啟事1天，法官判賈應賠12萬，必須刪留言、刊道歉啟事1天。

慶富 回扣

延伸閱讀

助理施壓收百萬回扣 立委廖國棟遭牽連

慶富兩手法詐2億海科館貸款 工程進度大膽灌水3倍

罷免韓國瑜連署遭阻撓 尹立對這2件怒告違反選罷法

台北醫院前醫師涉收回扣342萬元 二審判6年

相關新聞

海外代購LSD毒郵票 新加坡男獲緩起訴

新加坡籍陳姓男子委託朋友代購毒郵票，遭海關人員發現通報警方，陳男遭搜索查扣摻有二級管制藥品LSD（麥角二乙胺）的郵票。士...

欲逛市場違規停車 開門不注意害大學教授腳趾骨折

台中市李姓男子在去年2月間前往西屯區櫻花市場，違規停車在弘孝路停車場旁，未料下車時開啟車門未注意後方是否有來車，突然開門...

工頭超商偷手機辯「誤拿」 前妻一句話讓他露餡吃刑責

台中市徐姓男子是工地工頭，他涉嫌在去年9月間在超商結帳，發現另名蔡姓消費者在櫃台旁寫寄件資料，並把手機放在櫃台前的支架無...

副校長被影射收回扣 怒告贏退休副教授

南部一間大專院校的賈姓前副教授，遭控3年前在個人部落格留言影射該校呂姓副校長藉採購案收20萬回扣，還牽連得標廠商為承包獵...

母親離家出走不聞不問 苦情姊弟聲請免除扶養法官裁准

林姓姊弟以他們仍在襁褓時母親就離家出走，兩人由父親及姨婆一起扶養長大，母親從未扶養過他們，向法官聲請免除對母親扶養義務。...

夫長期家暴又嗆分屍 妻訴請離婚判准

一對夫妻結婚逾四十年，先生長期家暴，甚至以新聞事件恐嚇並影射要將老婆分屍，妻子隱忍多年後，向法院訴請離婚，開庭時先生不斷強調自己為家庭的付出；法官認為，先生不顧妻子感受，總合理化其父權思維，對婚姻僵局也毫無挽回行動，判准離婚，可上訴。

「氣他沒照顧媽媽」 兄弟酒後聯手毆死繼父

周姓男子與弟弟年幼時因父母離異，隨媽媽和黃姓繼父同居，兄弟內心對黃心存疙瘩，又不滿他未妥善照顧母親，酒後聯手朝黃痛毆、拖行，繼父頭部重創送醫不治。檢方以兩人主觀無殺人犯意，依傷害致死罪嫌起訴兩人。

飲用過礦泉水瓶口採到DNA 檢警追出7年前的竊賊

29歲梁姓男子7年多前清晨，經台南市善化區一透天住宅時，見住宅後方因施工而搭建鷹架，有機可乘，他沿鷹架攀爬而上，並自4樓...

兄弟對繼父心存疙瘩 酒後竟踹頭痛毆打死他

周姓男子與弟弟因父母離異，媽媽和黃姓繼父同居，兄弟倆內心對黃始終存有疙瘩，又不滿他未妥善照顧母親，酒後聯手朝黃痛毆、拖行...

帶香腸來台辯淡忘中文求免罰20萬 法官說他中文造詣高

移民美國31年的邱姓男子去年從中國大陸攜帶香腸來台，因未申報檢疫被罰20萬元。他以淡忘中文文字，口說也不流暢等理由，稱不...

男涉造謠高雄多個肺炎個案 辯「為提醒戴口罩」獲不罰

高雄鄭姓男子今年農曆新年初二在臉書社團「內門.旗山.大小事」貼文，涉指旗美地區、三民、燕巢區等已有新冠肺炎（武漢肺炎）通...

酒測高達0.71瞎扯先天體質 還反控警察違法被法官打臉

桃園高姓男子涉嫌酒後駕駛小貨車，警方攔查測出呼氣酒測值高達每公升0.71毫克，依公共危險現行犯逮捕，但高不服向法院聲請提...

熱門新聞

玉里天主堂回收站失火 法國神父劉一峰心血全毀

畫面曝光！台南凶嫌1分鐘槍殺2人 殺人後又去砸檳榔攤

虛驚一場！男載巨型包裹趴趴走遭攔查 拆開驚見「傲人女子」

台灣燈會無人機48台墜落初估損失300萬 電訊監測車可緝兇

影／友人看完展先離開 八旬婦台中轉運站枯等一整夜

瓦斯不斷冒出！苗栗市天然氣管線漏氣波及3千用戶

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。