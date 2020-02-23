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前桃園外事員警涉貪瀆 公懲會判撤職

中央社 / 台北23日電

原桃園市警察局許姓外事員警，涉嫌侵占空白重入國許可證，這些許可證隨後流入人蛇集團手中使用。公務員懲戒委員會審理後，判決許男撤職，並停止任用2年。

判決指出，許男自民國92年至95年7月間為桃園縣警察局（已改制為桃園市警察局）外事課警員，他涉嫌於92年12月間因辦理業務所需，領用空白重入國許可證，隨後以不詳方式輾轉流入人蛇集團手中，讓人蛇集團得以偽造重入國許可證，讓外國人來台非法工作。

全案經桃園地檢署起訴後，最高法院去年10月間判決確定，許男被依貪污治罪條例侵占公有財物罪判處有期徒刑2年7月，褫奪公權2年。內政部將許男停職並移送公懲會審理。

許男在案件偵審期間均否認犯罪，公懲會審理期間也否認不法。他申辯時表示，本案是因為他平日工作疏失，對領用的重入國許可證未妥善保管，並無瀆職等情事。

公懲會審理後，認定全案事證明確，許男除了觸犯貪污治罪條例的刑罰法律外，並違反公務員服務法，判決許男撤職，並停止任用2年。

警察 人蛇集團 公務員

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