母親離家出走不聞不問 苦情姊弟聲請免除扶養法官裁准

林姓姊弟以他們仍在襁褓時母親就離家出走，兩人由父親及姨婆一起扶養長大，母親從未扶養過他們，向法官聲請免除對母親扶養義務。法官調查認為，林姓姊弟陳述屬實，林母無正當理由未盡扶養義務情節重大，裁定兩人免除對母親扶養義務，全案可抗告。

林姓女子主張，母親在她4歲、弟弟3歲時即離家出走並和父親離婚後。母親陸續有二段婚姻，也生育其他子女。她22歲時才和母親相認，雖然母親從未扶養過她，也無相處感情，基於骨肉之情，自己也當了媽媽，就不再仇恨。相認至今已29年，這29年來姊弟對於母親醫藥費金錢支援從無斷過，她沒有工作收入，女兒念高中，加上貸款，實沒有能力再幫助目前住在安養院的母親。

林姓弟弟表示，他因身體狀況不佳，只能擔任臨時工，有工作才有收入，因為年紀較大、體力差，所以近期都沒有人通知有工作可做，收入極為不穩定，實無餘力支付相對人扶養費。

法官經查，林母在兒女等幼年及襁褓中即離家出走，離婚後，另有二段婚姻及生育其他子女，對於林姓姊弟都不聞不問，並未探視或負擔扶養費用。姊弟由父親及姨婆共同扶養長大。此外，林母也未提出有何不能盡扶養義務事由，依法同意姊弟免除對母親扶養義務。