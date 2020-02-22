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飲用過礦泉水瓶口採到DNA 檢警追出7年前的竊賊
29歲梁姓男子7年多前清晨，經台南市善化區一透天住宅時，見住宅後方因施工而搭建鷹架，有機可乘，他沿鷹架攀爬而上，並自4樓處侵入住宅，搜尋屋內財物，在1樓樓梯口竊取包包內行動電話1支，得手後逃逸。屋主察覺物品遭竊報警，警方在4樓露台發現飲用過的礦泉水1瓶，採集瓶口唾液，與梁DNA相符，台南地院認他犯夜間侵入住宅竊盜罪，處6月徒刑，可上訴。
另案在押的他，被追出7年多前的竊案，只能認栽了。然而，吳姓屋主表示，當年失竊NOKIA廠牌行動電話1支，價值約3000元，還有1萬1000元現金不翼而飛。
梁在警詢及檢方偵訊時，矢口否認偷走該筆現金。他表示，記得只有偷到手機，後來發現該手機須密碼始能開機，認無販賣牟利的價值，即隨手丟棄了。
檢方認為，並無其他積極證據，足以證明案發現場確實有1萬1千元現金存在，或遭梁竊取，難僅以被害人單一指述，即認定他也有竊取現金。
台南地院審酌，梁正值青壯年，具有完全謀生能力，卻意圖不勞而獲，隨意於夜間攀爬鷹架侵入他人住宅內竊取他人財物，法治觀念淡薄，考量竊取財物價值及其犯罪後坦承犯行，具有悔意等一切情狀，處6月徒刑，可易科罰金。
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