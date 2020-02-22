快訊

厚勞省剛道歉沒檢測病毒！首例鑽石公主號下船乘客染新冠肺炎

台南武聖夜市傳4月熄燈？網泣：「大大武花大武花」缺角了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飲用過礦泉水瓶口採到DNA 檢警追出7年前的竊賊

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
檢警在4樓露台發現飲用過的礦泉水1瓶，採集瓶口唾液，與梁姓男子DNA相符，追出7年前竊案，台南地院認他犯夜間侵入住宅竊盜罪，處6月徒刑。圖／本報資料照
檢警在4樓露台發現飲用過的礦泉水1瓶，採集瓶口唾液，與梁姓男子DNA相符，追出7年前竊案，台南地院認他犯夜間侵入住宅竊盜罪，處6月徒刑。圖／本報資料照

29歲梁姓男子7年多前清晨，經台南市善化區一透天住宅時，見住宅後方因施工而搭建鷹架，有機可乘，他沿鷹架攀爬而上，並自4樓處侵入住宅，搜尋屋內財物，在1樓樓梯口竊取包包內行動電話1支，得手後逃逸。屋主察覺物品遭竊報警，警方在4樓露台發現飲用過的礦泉水1瓶，採集瓶口唾液，與梁DNA相符，台南地院認他犯夜間侵入住宅竊盜罪，處6月徒刑，可上訴。

另案在押的他，被追出7年多前的竊案，只能認栽了。然而，吳姓屋主表示，當年失竊NOKIA廠牌行動電話1支，價值約3000元，還有1萬1000元現金不翼而飛。

梁在警詢及檢方偵訊時，矢口否認偷走該筆現金。他表示，記得只有偷到手機，後來發現該手機須密碼始能開機，認無販賣牟利的價值，即隨手丟棄了。

檢方認為，並無其他積極證據，足以證明案發現場確實有1萬1千元現金存在，或遭梁竊取，難僅以被害人單一指述，即認定他也有竊取現金。

台南地院審酌，梁正值青壯年，具有完全謀生能力，卻意圖不勞而獲，隨意於夜間攀爬鷹架侵入他人住宅內竊取他人財物，法治觀念淡薄，考量竊取財物價值及其犯罪後坦承犯行，具有悔意等一切情狀，處6月徒刑，可易科罰金。

竊盜 DNA

延伸閱讀

買不到？防疫期間闖空門不戴口罩 被害人PO網怒斥小偷沒天良

侄媳下體驗出他的DNA 一審判無罪、二審公訴不受理

驗出DNA…現場菸蒂揪慣竊 二審翻案判無罪

菸蒂DNA查獲鐘表行竊嫌 慣竊辯「經過亂彈」判無罪

相關新聞

飲用過礦泉水瓶口採到DNA 檢警追出7年前的竊賊

29歲梁姓男子7年多前清晨，經台南市善化區一透天住宅時，見住宅後方因施工而搭建鷹架，有機可乘，他沿鷹架攀爬而上，並自4樓...

兄弟對繼父心存疙瘩 酒後竟踹頭痛毆打死他

周姓男子與弟弟因父母離異，媽媽和黃姓繼父同居，兄弟倆內心對黃始終存有疙瘩，又不滿他未妥善照顧母親，酒後聯手朝黃痛毆、拖行...

帶香腸來台辯淡忘中文求免罰20萬 法官說他中文造詣高

移民美國31年的邱姓男子去年從中國大陸攜帶香腸來台，因未申報檢疫被罰20萬元。他以淡忘中文文字，口說也不流暢等理由，稱不...

男涉造謠高雄多個肺炎個案 辯「為提醒戴口罩」獲不罰

高雄鄭姓男子今年農曆新年初二在臉書社團「內門.旗山.大小事」貼文，涉指旗美地區、三民、燕巢區等已有新冠肺炎（武漢肺炎）通...

酒測高達0.71瞎扯先天體質 還反控警察違法被法官打臉

桃園高姓男子涉嫌酒後駕駛小貨車，警方攔查測出呼氣酒測值高達每公升0.71毫克，依公共危險現行犯逮捕，但高不服向法院聲請提...

女直播主與斗內男粉絲性愛片遭瘋傳 引爆網內口水大戰

2年前網路社團爆料一名直播主「肉包包」與俗稱「斗內」的廖姓男粉絲發生性行為還被對方拍下影片，在網路上瘋傳長達5分鐘的性愛...

治安滿意度調查惹議 研究案召集人：不予置評

國立中正大學犯罪研究中心日前針對去年全年度治安議題滿意度進行調查，調查結果於昨天上午對外公布，臉書專頁「法官改革司法連線...

移民署前科員遭控拿錢不辦事 二審仍判10月

移民署台南市專勤隊楊姓前科員目3年前在台中KTV查獲大陸籍關姓女子非法打工並偽造來台觀光證明，數度前往收容所關心且遞交名...

「菜包80」 男子去年利用LINE群組開選舉賭盤 遭訴

新北市潘姓男子於去年在總統大選投票前，利用手機LINE群組開選舉賭盤，以「菜包50」或「菜包80」來供不特定民眾下注，賭...

居間協調買賣房屋 玩兩面手法買低賣高、騙友人賺價差

新北市陳姓女子和丈夫顏姓男子3年前出面居間替友人朱姓男子與前屋主張姓女子議價購買中古屋，竟玩兩面手法，對賣方壓低售價，又...

結褵40年竟恐嚇要將老婆分屍 人夫還自稱一生為家庭

桃園一對老夫妻結婚逾40年，但丈夫長期家暴，甚至以新聞事件恐嚇要將妻子分屍，對方隱忍多年陷入絕望，向法院訴請離婚，而開庭...

秉持「謹小慎微」原則 邢泰釗掌高檢署

法務部昨天公布全國檢察長人事異動名單，台北地檢署檢察長邢泰釗確定調升高檢署檢察長，知情人士說，邢泰釗為人處事內斂不帶鋒芒...

熱門新聞

蘆洲縱火活活燒死按摩女郎 嫌犯逃亡數日落網

玉里天主堂回收站失火 法國神父劉一峰心血全毀

國光客運迴車 輾過疑酒醉倒臥道路男子的頭當場死亡

畫面曝光！台南凶嫌1分鐘槍殺2人 殺人後又去砸檳榔攤

「每夾必中」 男子玩夾娃娃機 穩賺不賠有絕招

國光客運輾斃男子 死者任職清潔隊、曾和媽媽開水餃店

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。