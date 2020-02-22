兄弟對繼父心存疙瘩 酒後竟踹頭痛毆打死他

周姓男子與弟弟因父母離異，媽媽和黃姓繼父同居，兄弟倆內心對黃始終存有疙瘩，又不滿他未妥善照顧母親，酒後聯手朝黃痛毆、拖行，導致他頭部重創送醫不治，事後周還稱有妻小要養，要弟弟全部頂罪；檢方以2人主觀無殺人犯意，但行為與黃死亡具因果關係，依傷害致死罪嫌起訴2人。

檢警調查，周男（21歲）和弟弟（19歲）因母親多年前和父親離婚，並和黃男交往同居，兄弟對黃介入家庭無法釋懷，又不滿他不照顧媽媽，去年10月20日周和弟弟，與黃及友人一起到KTV時，又談到黃未照料母親一事，雙方酒後發生激烈口角。

弟弟先是揮拳痛毆黃的頭、胸，再和哥哥用力推他導致頭撞到地面，黃腦震盪當場嘔吐，意識不清又被2人抬上車載到石門水庫周圍的空地，周和弟弟怒氣未消，將癱軟在後座的黃硬拖下車，還拿鋁棒痛毆腿部，甚至出腳猛踹頭，將他拉回車上時更任憑黃的頭撞擊地面、車子板金。

結果黃因頭部重創，引發腦出血、全身傷痕累累，2人隔天凌晨才將他載回母親住處，結果周母驚見同居人陷入昏迷，頭、臉都是傷痕，趕緊叫救護車將他送醫，未料急救1天仍宣告不治，檢方相驗時認為有異，主動簽分偵辦，並將周、弟弟向法院聲押獲准。

檢方訊時，周男避重就輕，不願坦承；但弟弟則全盤托出，供稱案發後哥哥要他全部頂罪，還說自己有老婆小孩要養，萬一被抓恐怕會離婚，還要他謊稱沒有使用棍棒打黃。在KTV目擊的友人也說，有看到兄弟倆質問黃「有沒有好好照顧媽媽」，並朝他痛毆一頓。

弟弟也坦言，黃男是他和哥哥的繼父，因為父親尚未過世前，母親就和黃再一起，自此就未再和爸爸見面，他和哥哥心裡都有疙瘩。

法醫解剖認定，黃男因遭他人以鈍物、鈍力攻擊頭部，造成顱骨骨折、出血，引發中樞神經休克死亡，研判為「他殺」，且周遭監視器也拍下當時路徑，警方也在車後座腳踏墊上採集到嘔吐物。

檢方認為，周和弟弟與黃喝酒聊天，談到照顧媽媽一事起衝突，主觀上應無要致黃於死犯意，但2人朝黃痛毆、拖行，客觀上應能預見若用力過猛，可能導致黃死亡，偵結依傷害致死罪嫌起訴周和弟弟。

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