帶香腸來台辯淡忘中文求免罰20萬 法官說他中文造詣高

移民美國31年的邱姓男子去年從中國大陸攜帶香腸來台，因未申報檢疫被罰20萬元。他以淡忘中文文字，口說也不流暢等理由，稱不知相關規定，訴請撤銷處分。法官指出，邱男手寫訴願書字體端正，用字精準，中文造詣頗高，說詞不足採信；檢疫單位裁罰無誤，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，邱男去年2月間自中國大陸平潭搭乘海峽號客運從台北港入境，從免申報綠線通關時，被查獲行李內攜帶1小袋香腸和3顆蘋果，被依違反動物傳染病防治條例、植物防疫檢疫法裁罰20萬元。邱男不服訴願，農委會駁回後再提行政訴訟。

邱男指出，他移民美國已31年，去中國大陸訪友回程時，從平潭搭船到台北港，因在美國未見相關報導，不知香腸、蘋果應申請檢疫，也不知友人把香腸和蘋果放在他7歲幼兒行李中，對未申請檢疫一事不具故意或過失。

邱說，居住美國32年均以英文與他人溝通，中文文字已淡忘，口說亦不流暢。搭船當天海象不佳，多數乘客暈船嘔吐，大廳吵雜，縱有宣導廣播也無法聽到。因屬初犯，查獲香腸又僅0.89公斤、蘋果3顆，數量不大，按情節裁罰20萬元顯有違比例原則，請求地隆地院撤銷訴願決定及原處分。

動植物防疫局基隆分局答辯，邱男攜帶的香腸來自屬口蹄疫、非洲豬瘟及狂犬病等動物傳染病疫區的國家中國大陸，邱未依法據實申請檢疫，裁罰20萬元是依法行政。

法官指出，幼童行李裝載何物家長有責任關心注意，邱男應於入境時查驗確認自身及子女有無攜帶檢疫物，縱有攜帶也可丟棄免受罰。邱主觀上縱認未具故意，但仍有未注意的過失，而原處分並不以處罰故意為限。

法官說，邱稱住美國32年，中文文字已淡忘，故不解相關法令。但海關入境區域宣導海報，有用中英文標明「警告！攜帶肉品入境最高將重罰100萬元」，還有工作人員持麥克風說明，不會因不熟悉中文影響理解。此外，邱男手寫訴願書中文用字精準，造詣頗高，稱已淡忘中文不予採信，檢疫單位裁罰也無違比例原則，駁回告訴。