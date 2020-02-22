男租屋借女友住成凶宅 判賠50萬元

未滿20歲的蔡姓男子租屋借給女友居住，詎料女友尋短身亡，房東以凶宅導致房價貶損為由求償。士院認為，蔡男未盡善良管理人注意義務，日前判蔡男與父母賠償房東50萬元。

士林地方法院判決書指出，蔡姓男子於民國107年間承租房屋，約定租期為1年。蔡男隨後將房屋借給女友使用，但女友因故輕生，房東向法院提起求償訴訟。

房東主張，蔡男未經同意即將房屋借給女友，導致房屋變成凶宅而房價貶損，知情者不願承租，且因賣相不佳，聞者不敢購買，房屋價值減損至少新台幣50萬元，請求蔡男賠償。

承審法官認為，依一般社會常情，房屋發生非自然死亡事故，將使房屋再行交易價格減低或出租收益降低，造成交易性或經濟上貶值，自殺行為侵害房屋所有人的所有權，行為人應負侵權行為損害賠償責任。

判決指出，承租人應盡善良管理人注意義務，保管租賃物，蔡男允許女友使用房屋，進而使房屋成為凶宅，有未盡善良管理人注意義務的情形，就女友的故意或過失，應負同一責任，因蔡男未滿20歲，父母須負連帶賠償責任，判蔡男與父母連帶賠償房東50萬元，可上訴。