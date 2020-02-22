快訊

獨／日韓賞櫻團退8成！業者嘆史上最慘一年：可怕的在後面

12年前神預言2020全球肺炎危機 已故靈媒：10年後還有

男租屋借女友住成凶宅 判賠50萬元

中央社 / 台北22日電

未滿20歲的蔡姓男子租屋借給女友居住，詎料女友尋短身亡，房東凶宅導致房價貶損為由求償。士院認為，蔡男未盡善良管理人注意義務，日前判蔡男與父母賠償房東50萬元。

士林地方法院判決書指出，蔡姓男子於民國107年間承租房屋，約定租期為1年。蔡男隨後將房屋借給女友使用，但女友因故輕生，房東向法院提起求償訴訟。

房東主張，蔡男未經同意即將房屋借給女友，導致房屋變成凶宅而房價貶損，知情者不願承租，且因賣相不佳，聞者不敢購買，房屋價值減損至少新台幣50萬元，請求蔡男賠償。

承審法官認為，依一般社會常情，房屋發生非自然死亡事故，將使房屋再行交易價格減低或出租收益降低，造成交易性或經濟上貶值，自殺行為侵害房屋所有人的所有權，行為人應負侵權行為損害賠償責任。

判決指出，承租人應盡善良管理人注意義務，保管租賃物，蔡男允許女友使用房屋，進而使房屋成為凶宅，有未盡善良管理人注意義務的情形，就女友的故意或過失，應負同一責任，因蔡男未滿20歲，父母須負連帶賠償責任，判蔡男與父母連帶賠償房東50萬元，可上訴。

房東 凶宅 事故

延伸閱讀

祈錦鈅自曝女友居家Look助防疫 網友興奮：不出門了

偷拍與女友性愛影片意猶未盡 男子連拍兩次建檔被抓包

吃醋掐死女友 新竹地院裁定男友收押

情人節模仿《愛的迫降》劇情 他用髮圈求婚大整女友

相關新聞

男涉造謠高雄多個肺炎個案 辯「為提醒戴口罩」獲不罰

高雄鄭姓男子今年農曆新年初二在臉書社團「內門.旗山.大小事」貼文，涉指旗美地區、三民、燕巢區等已有新冠肺炎（武漢肺炎）通...

酒測高達0.71瞎扯先天體質 還反控警察違法被法官打臉

桃園高姓男子涉嫌酒後駕駛小貨車，警方攔查測出呼氣酒測值高達每公升0.71毫克，依公共危險現行犯逮捕，但高不服向法院聲請提...

女直播主與斗內男粉絲性愛片遭瘋傳 引爆網內口水大戰

2年前網路社團爆料一名直播主「肉包包」與俗稱「斗內」的廖姓男粉絲發生性行為還被對方拍下影片，在網路上瘋傳長達5分鐘的性愛...

治安滿意度調查惹議 研究案召集人：不予置評

國立中正大學犯罪研究中心日前針對去年全年度治安議題滿意度進行調查，調查結果於昨天上午對外公布，臉書專頁「法官改革司法連線...

移民署前科員遭控拿錢不辦事 二審仍判10月

移民署台南市專勤隊楊姓前科員目3年前在台中KTV查獲大陸籍關姓女子非法打工並偽造來台觀光證明，數度前往收容所關心且遞交名...

「菜包80」 男子去年利用LINE群組開選舉賭盤 遭訴

新北市潘姓男子於去年在總統大選投票前，利用手機LINE群組開選舉賭盤，以「菜包50」或「菜包80」來供不特定民眾下注，賭...

居間協調買賣房屋 玩兩面手法買低賣高、騙友人賺價差

新北市陳姓女子和丈夫顏姓男子3年前出面居間替友人朱姓男子與前屋主張姓女子議價購買中古屋，竟玩兩面手法，對賣方壓低售價，又...

結褵40年竟恐嚇要將老婆分屍 人夫還自稱一生為家庭

桃園一對老夫妻結婚逾40年，但丈夫長期家暴，甚至以新聞事件恐嚇要將妻子分屍，對方隱忍多年陷入絕望，向法院訴請離婚，而開庭...

秉持「謹小慎微」原則 邢泰釗掌高檢署

法務部昨天公布全國檢察長人事異動名單，台北地檢署檢察長邢泰釗確定調升高檢署檢察長，知情人士說，邢泰釗為人處事內斂不帶鋒芒...

通姦罪違憲？ 大法官3月31日言詞辯論

通姦罪是否要除罪，各界討論多時，大法官決定就通姦罪是否違憲在三月卅一日開言詞辯論庭，未來若宣告違憲，等於直接讓通姦除罪。

年幼喪母 父跑路躲債 她考上律師告遺棄

洪姓女子從小喪母，十一歲時父親為躲債，搬光家中所有值錢物品，從此人間蒸發不見蹤影，離家不到數日就有人上門討債，兄妹三人嚇得連夜投靠高齡七十八歲的外婆。洪女後來半工半讀考上律師，去年對父親提告，新北地檢署昨天依遺棄罪起訴洪男。

躲上海10年 通緝犯怕染疫回台投案 桃檢視訊問案

鄭姓男子涉及詐欺、偽造文書遭檢方通緝近十年，躲藏大陸多時卻因當地疫情嚴重，主動表示要回台投案，因依規定從大陸返台得隔離十四天，加上為避免接觸傳染，桃園地檢署昨天首度啟用「視訊」偵訊，透過通訊軟體和被拘留航警局的鄭對話，訊後命他限制住居出境、出海。

熱門新聞

台南將軍發生槍擊命案一死一重傷 槍嫌逃逸

年幼喪母又遭父親遺棄 爭氣女考上律師告父遺棄

保母染毒？嬰兒頭髮驗出安毒反應 母淚訴：心如刀絞

國光客運迴車 輾過疑酒醉倒臥道路男子的頭當場死亡

蘆洲縱火活活燒死按摩女郎 嫌犯逃亡數日落網

工人加油站修補天花板 竟意外摔落傷重不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。