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男涉造謠高雄多個肺炎個案 辯「為提醒戴口罩」獲不罰

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
高雄鄭姓男子今年農曆新年初二在臉書社團「內門.旗山.大小事」貼文，指高雄地區已有新冠肺炎的通報個案，被警方依違反社維法送辦裁處。圖與本案無關。圖／本報資料照
高雄鄭姓男子今年農曆新年初二在臉書社團「內門.旗山.大小事」貼文，指高雄地區已有新冠肺炎的通報個案，被警方依違反社維法送辦裁處。圖與本案無關。圖／本報資料照

高雄鄭姓男子今年農曆新年初二在臉書社團「內門.旗山.大小事」貼文，涉指旗美地區、三民、燕巢區等已有新冠肺炎（武漢肺炎）通報個案，遭警方認定散布假消息，依違反社維法送辦裁處；他辯稱，轉貼文章目的只為提醒多注意疫情，高雄地院認為他確實也提及多「戴口罩」，裁定不罰。可抗告。

法官也表示，若鄭姓男子的行為有涉違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情不實訊息罪嫌」，需另移送地檢署偵辦；對此，移送單位旗山分局指出，由於傳染病法主政單位是高雄市衛生局，此案當時也有副本給衛生局，收到裁定後，會再跟衛生局討論是否另移送傳染病法。

裁定指出，鄭姓男子今年1月26日晚間在臉書社團「內門.旗山.大小事」貼文「武漢通報，旗美地區已有個案，高醫，三民五案；義大，燕巢一案，來往人口密集地區一定要戴口罩，請看圖片，不要詢問，多點提防也不會怎樣，一堆人抱持懷疑心態」等內容，警方認為已涉散布不實謠言，足使聽聞者產生莫名恐慌、影響安寧秩序，立即傳喚他到案說明。

鄭姓男子辯稱，他只是轉貼對話截圖，不清楚真假，「我目的只是要提醒大家多多注意疫情，希望出門時要戴口罩，避免感染或傳染武漢肺炎」。

法官認為，無法證明鄭姓男子是明知假消息而故意轉貼、散布，且他被傳喚到案後隨即刪文，加上他貼文中確實提醒要戴口罩，難認有影響公共安寧。

衛生局 口罩 傳染病

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