酒測高達0.71瞎扯先天體質 還反控警察違法被法官打臉

桃園高姓男子涉嫌酒後駕駛小貨車，警方攔查測出呼氣酒測值高達每公升0.71毫克，依公共危險現行犯逮捕，但高不服向法院聲請提審，主張自己「體內酒精濃度本來就比較高」是體質問題，否認酒駕，反控警方逮捕違法，但法院以高無法舉證，警方程序無違誤，駁回其聲請解返派出所。

高男主張，2月15日早上9點多在八德區被四維派出所警員逮捕，他說是因個人體質問題，「體內酒精濃度本來就比較高」，所以測得數值才會超標，否認有喝酒，也不是酒駕的現行犯，還說是警察逮捕程序違法，所以才要向法院聲請提審。

法院查，有關高涉嫌酒駕被逮過程，承辦警員到庭陳述明確，另有警方酒精測定記錄表、警方執行逮捕、拘禁告知本人通知書，以及相關蒐證錄影光碟可佐證，上該客觀證據高在開庭時也坦承。

至於高自稱，體內酒精濃度本來就高，酒測值才超標否認酒駕等，法院認為，高不僅沒有舉證說明，其所述更是有關公共危險罪是否成立的實體爭執，與警員逮捕程序是否合法無關。

另審酌相關證據明確，警方依現行犯逮捕符合法令，過程也沒有疏失，裁定駁回高的聲請，並解返回四維派出所。