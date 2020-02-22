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女直播主與斗內男粉絲性愛片遭瘋傳 引爆網內口水大戰

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
網路女直播主與斗內男粉絲性愛片遭瘋傳，引爆網內其直播主的口水大戰並提告。圖／報系資料照
網路女直播主與斗內男粉絲性愛片遭瘋傳，引爆網內其直播主的口水大戰並提告。圖／報系資料照

2年前網路社團爆料一名直播主「肉包包」與俗稱「斗內」的廖姓男粉絲發生性行為還被對方拍下影片，在網路上瘋傳長達5分鐘的性愛影片，同是直播主蔡姓男子出來替「肉包包」抱不平，反遭另名直播主王姓女子認為蔡男過於坦護，邀廖男合開直播暗指是蔡男散布性愛影片，意圖「帶風向」替廖男轉移輿論焦點，引起蔡男不滿提告求償。新北地院日前判決王女須賠償15萬元，可上訴。

判決指出，性愛影片遭瘋傳受害的女直播主「肉包包」事發後曾開直播解釋，指控是遭廖男性侵害並以偷拍影片，還威脅不得分手；廖男認為「肉包包」說法與事實不符，恰巧看見擔任「TWITCH」網路平台實況直播主王姓女子，於其個人臉書粉絲專頁撰文挖苦「肉包包」的解釋不合常理，廖男主動連繫由王女以開直播方式，邀廖男一起直播並公開其與「肉包包」間LINE對話內容等，並就發生性行為、偷拍性愛影片等事加以說明，同時向「肉包包」致歉。

王女在直播中意圖替廖男轉移輿論焦點，指廖男拍影片的行為的確不對，還指稱散布性愛影片者為另一名直播主蔡姓男子，企圖藉此幫廖男「帶風向」，王女還說，「反正呢，請大家要嘴砲、要攻擊、要罵人渣、要什麼送中監。散播的是這位人好不好。」

「我想要知道為人師表，阿為人師表你身為一位老師，你要教導我們國家的棟梁，你今天竟然去散播一個女生被偷拍的影片，那你還有什麼事情做不出來，那千萬不知道那老師是不是教女校欸，阿如果是教女校，我跟你講即將會有一波轉學潮。」王女所言引起蔡男不滿按鈴提告求償100萬元精神慰撫金。

刑事誹謗罪部分，王女去年已被判刑4個月，得易科罰金12萬元，民事部分，新北地院日前認為100萬元太高，應以15萬元為宜，仍可上訴。

直播主 性愛 偷拍

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