治安滿意度調查惹議 研究案召集人：不予置評

國立中正大學犯罪研究中心日前針對去年全年度治安議題滿意度進行調查，調查結果於昨天上午對外公布，臉書專頁「法官改革司法連線」今天上午貼文表示，法官並非治安機關，不該每年拿法官來消費、墊高警方形象；對此，研究單位表示，昨天已對外說明，法官、檢官工作性質與警察不同，滿意度皆創新高，且調查設題以「司法及治安」為主，調查結果仍希望給予社會大眾參考。

調查結果顯示，在「整體治安」方面，民眾滿意度達66.5％，較前年上升31.1％，為歷年新高；「警察維護治安工作」方面，民眾滿意度達89％，較前年上升11.5％，為歷年新高。

除警政機關滿意度表現亮眼，在「檢察官犯罪偵查工作」方面，民眾滿意度達52.7％，相較於前年的32.3％，有大幅提升；「法官審判公正性」方面，有36.4％的民眾相信法官可以公平公正審判案件，信任度較前年上升14.5％，且為歷年新高。

「法官改革司法連線」今早發文表示，法官不是治安機關，該調查光是設題就讓人「三條線」，從工作內容來說，警察和法官的比較基礎何在？法官大多在法庭開庭、辦公室寫判決，去哪生出什麼「愛與鐵血」「衝風線陣」的畫面？更別說要如何衝出「績效」來讓人民有感。

「法官改革司法連線」戲謔提到，法官常常做出忤逆民意的決定，沒有大快人心的回應民意期待，滿嘴程序正義、老是將「法治國」掛在嘴邊，種種「惡行」罄竹難書，說起來被討厭好像剛好，只是（中正大學犯罪研究中心）每年拿法官來消費，藉此墊高警方形象，「讓人看了很阿雜（心煩）」。

對此，中正大學犯罪防治系特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆表示不予置評。