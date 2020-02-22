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移民署前科員遭控拿錢不辦事 二審仍判10月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
一審認楊共同犯行使業務上登載不實罪，處10月，檢方上訴，二審仍認為難以證明楊被動收受對方所交付8萬元屬於其職務上行為的對價，駁回上訴。圖／本報資料照
一審認楊共同犯行使業務上登載不實罪，處10月，檢方上訴，二審仍認為難以證明楊被動收受對方所交付8萬元屬於其職務上行為的對價，駁回上訴。圖／本報資料照

移民署台南市專勤隊楊姓前科員目3年前在台中KTV查獲大陸籍關姓女子非法打工並偽造來台觀光證明，數度前往收容所關心且遞交名片給她，關女弟弟來台找他幫忙，趁機將8萬元放在車上，關女仍處3月遭遣返出境，楊被控拿錢不辦事，指8萬元已捐做香油錢，一審處10月，檢方上訴，二審仍認難以證明楊被動收受對方所交付8萬元屬於其職務上行為的對價，駁回上訴。

移民署表示，楊2017年因處理大陸女子收容案件疑似收賄，且前後提交的職務報告內容差異很大，該署研判情節相當可疑，隨即啟動政風查證程序後，主動移請廉政署調查，另調整楊服務單位。楊前年9月經台南地檢署提起公訴，移民署並依法移送懲戒，經公懲會去年3月撤職並停止任用1年，楊已於當月離職。

台南高分院合議庭審理時，楊堅詞否認有何職務上收受賄賂或利用職務上詐取財物等犯行，辯稱關女弟弟來台前，關女已經移到南投收容所，此後關女所涉案件已非其職權範圍。況且他僅與關聯絡過程告知姊姊案件進行的狀態，並沒有允諾或提供職務上協助。

楊指出，關直接將一包裝有賄款塑膠袋丟在車上，並非他主動要求，事後也將該塑膠袋丟掉，並不知道裡面到底裝什麼也沒收下賄款，才會跟關在電話中確認金額。

合議庭認為，楊並未實際辦理關女刑事案件程序，縱依其以往實務經驗、司法偵辦、審理流程推算關女可能遭強制出境的日期，提供資訊給關參考，難認屬他職務上行為。再依卷內事證，更無關要求他應為或擔保以什麼職務行為做為交換，或達成賄款交付、收受的明示或默示合意，以換取楊職務上某種行為的代價，難以認楊被動收受關所交付8萬元款項屬於其職務上行為的對價。

判決指出，楊姓前科員3年前在台中KTV查獲大陸籍關姓女子非法打工並偽造來台觀光證明，臨時收容期間情緒不穩，他數度前往關心，遞交名片給關女，關女弟弟獲訊後來台找上楊幫忙，趁機將現金8萬元放置轎車上，關女經台中地院處3月徒刑遣返出境，關認不如預期傳簡訊要求還錢，揚言揭弊，楊才向隊上報告，還找上一宮廟開立證明，稱8萬元已捐做香油錢，案經廉政署送辦，一審認楊共同犯行使業務上登載不實罪，處10月。

移民署 賄款 塑膠袋

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