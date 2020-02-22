「菜包80」 男子去年利用LINE群組開選舉賭盤 遭訴
新北市潘姓男子於去年在總統大選投票前，利用手機LINE群組開選舉賭盤，以「菜包50」或「菜包80」來供不特定民眾下注，賭客若贏賠付下注賭金的95%，為台北市刑大循線查獲。新北地檢署日前依賭博罪起訴潘男。
起訴指出，潘姓男子去年11月初，透過手機通訊軟體LINE群組，以「文德」為帳號開立109年總統選舉賭盤，賭博方式是以總統候選人得票數為下注依據，開出「菜包50」或「菜包80」，即蔡英文得票數贏韓國瑜50萬票或80萬票以上來供不特定民眾下注。
賭客若贏，潘男賠付賭客下注金額的95%，以此賠率來吸引賭客下注，並從中牟取利潤。去年12月底為台北市刑大循線在新北市土城區查獲到案。新北地檢署日前依賭博罪起訴潘男。
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