結褵40年竟恐嚇要將老婆分屍 人夫還自稱一生為家庭

桃園一對老夫妻結婚逾40年，但丈夫長期家暴，甚至以新聞事件恐嚇要將妻子分屍，對方隱忍多年陷入絕望，向法院訴請離婚，而開庭時丈夫不斷稱自己多年為家庭付出，但法院認為，丈夫不顧妻子感受，總用理由合理化其父權思維，對於婚姻僵局也毫無挽回，判准離婚，可上訴。

妻子主張，和丈夫結婚超過40年，但對方自視甚高、我行我素，常常言語、肢體暴力，但過去因顧念舊情仍不放棄這段婚姻，未料2018年間桃園發生人夫殺妻分屍案，某次自己又被先生毆打時，對方甚至嗆「要讓你像桃園那個一樣」恐嚇要分屍她。

妻子表示，因過於畏懼整天惶惶不安，丈夫又不懷疑她外遇，就連接到詐騙電話，都要被誤會她偷跟男性約會，多年在家暴陰影下實在忍無可忍，向法院訴請離婚。

丈夫則說，老婆因細故離家多日，認識新的男性友人借故外出不歸，自己素以家庭生計為重，絕非妻子說的自視甚高，為了維護家庭美滿，他一生付出劬勞無怨無悔，且他年事已高，不忍婚姻破裂引發子女心緒不安徒增旁人物議。

法院調查，有關妻子稱遭家暴，有法院核發的保護令、醫院驗傷等為證，另妻子的母親證稱，常見女婿毆打女兒，都是女兒在電話中吐露的，有次甚至還被毆到腦震盪。

法院認為，丈夫審理時不斷稱自己重視家庭、妻子，想要挽回對方，但其在家庭所作所為，卻是任憑自己猜忌疑心否定對方，甚至拳腳相向，事後未見檢討、溝通，不斷以多年為家庭付出，試圖合理化其父權思維。

法院指出，丈夫習以自我為中心，未顧及妻子感受，不斷將罪責歸諸他人，已讓妻子一再感到無力、失望，且在最後審理時，丈夫對於目前和妻子陷入的僵局，也無任何挽回之舉，難期待婚姻可獲改善，判准2人離婚。