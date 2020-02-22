秉持「謹小慎微」原則 邢泰釗掌高檢署

法務部昨天公布全國檢察長人事異動名單，台北地檢署檢察長邢泰釗確定調升高檢署檢察長，知情人士說，邢泰釗為人處事內斂不帶鋒芒，多年來秉持「謹小慎微」原則處理各類敏感案件，被高層認定是最適合出掌高檢署的人選。

邢泰釗不喜好外出應酬，平日的興趣是研究歷史與收集判決書，他將這2種興趣融入工作中，成為他練兵帶將的不二心法。

邢泰釗有次讀「資治通鑑」時，發現南北朝時期著名政治家蘇綽，做事以謹小慎微（意指對微小事物也採取謹慎小心的態度）聞名，讓身為檢察官的他獲得啟示，從此以這句話作為辦案準則。

他說，檢察官的工作有很多程序，一不小心就會出錯，現今的刑事訴訟制度越來越縝密，因此常告誡檢察官辦案要謹小慎微，要重視程序正義，否則再會辦案也沒用。

邢泰釗有個鮮為人知的小秘密，就是喜歡收集高院判決書，不管是他的住家還是辦公室，總是堆滿大量的判決書，估計至少有上千份，這些判決書還分門別類造冊，有些還製檔燒成光碟。

他說，「大量案例的研讀，能幫助我了解如何辦案，多讀高院無罪確定的判決，吸取他人失敗經驗，就能擬定偵辦案件重點與訊問方針，讓被告在審理中難以脫罪。」

邢泰釗不僅喜歡讀判決，更喜歡出書指導後進如何辦案，他派任金門高分檢檢察長期間，對當地買票文化深惡痛絕，為杜絕賄選，他以金門高分檢名義，召集台北、新北、台中、台南、金門及連江地檢署北上開會，制定「區域聯合查察賄選」計畫，創下檢察體系首例。

邢泰釗表示，蔡英文總統重視毒品政策，未來上任後將以防制毒品犯再犯、整合科技偵查能力為2大首要工作。