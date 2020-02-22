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年幼喪母 父跑路躲債 她考上律師告遺棄
洪姓女子從小喪母，十一歲時父親為躲債，搬光家中所有值錢物品，從此人間蒸發不見蹤影，離家不到數日就有人上門討債，兄妹三人嚇得連夜投靠高齡七十八歲的外婆。洪女後來半工半讀考上律師，去年對父親提告，新北地檢署昨天依遺棄罪起訴洪男。
起訴指出，洪姓女子與原本與雙親及哥哥和姊姊同住在改制前的台中縣大肚鄉，未滿三歲時、母親因病過世，沒想到父親於民國八十九年間，為躲避債主追債，無預警的突然將家中值錢的家電等物品全數搬光，連她存錢的撲滿也被帶走，從此不知去向。
洪女和哥哥當時只能靠就讀高二且半工半讀的姊姊，深夜下班後帶東西回家給二人吃，沒想到，父親離家沒幾天，就有人上門討債，三姊弟嚇得連夜搬家，逃至改制前的台北縣中和市投靠阿姨及外婆。
洪女考上律師，去年到新北地院按鈴控告父親，洪父到案後坦承因欠債而拋家棄子。
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