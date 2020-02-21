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桃檢隱藏版設施 罕見「負壓隔離室」必要時將啟用
新冠肺炎疫情升溫，就連逃亡國外通緝犯都寧可逃回台被抓，桃園地檢署拘留室中設有罕見的「負壓隔離室」，當初因歷經SARS的資深法警建議，設計時才一併納入，因空氣獨立對外流通，常用於有發燒、感染病症狀的人犯，防疫期間若有被通報且涉案重大需聲押的被告，將會派上用場。
「負壓隔離室」位於桃檢地下1樓的拘留室中，專門用來收容有發燒、飛沫傳染疑慮的被告，因經歷過SARS、肺結核等嚴重傳染病，桃檢新大樓在設計的初期，就有資深法警提出需求，因此現有8間拘留室中，其中2間作為負壓隔離室。
負壓隔離室內牆面前、後各設有一扇窗戶24小時對外抽風，維持內部空氣獨立對外流通，不會和其他拘留室的人犯接觸；據了解，2間負壓隔離室最近陸續有3名人犯使用，所幸經檢查確認為流感排除新冠肺炎。
由於拘留室為管制區，法警因業務看守、帶領人犯對於該設施習以為常，但仍有不少署內同仁不清楚有這項隱藏版的特殊設備，聽聞時仍感到相當新奇，且桃檢方新建落成，加上當初設計有此考量，是少數擁有負壓隔離室的檢察機關。
至於防疫期間，桃檢先在地下停車場設置「簡易偵查庭」，隔離訊問經通報需居家隔離、居家檢疫的被告，避免當事人深入署內增加感染風險，但若重大案件有聲請羈押必要，仍會啟用負壓隔離室，讓當事人隔離拘留。
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